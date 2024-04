El monólogo de las ocho: "Si es por Irán lo mejor es que todo se quede así, como si se pudiera firmar un empate"

Los aliados de Israel tratan de convencer a su gobierno de que no se precipite en la respuesta. Hoy el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha vuelto a reunir a su gabinete de guerra, horas después de que Irán lanzara un ataque masivo desde su propio territorio.

Esta circunstancia es vital porque es lo que convierte el pasado fin de semana en un hito en la historia de Oriente Próximo. Irán promueve sin ambages la destrucción de Israel y financia a distintas filiales regionales como Hamás o los Hutíes, pero nunca antes se había atrevido a bombardear directamente Israel.

Hoy, después de lanzar 300 misiles y drones, ha movilizado a sus diplomáticos en todo el mundo para hacer un llamamiento a la calma. El mensaje que han transmitido sus embajadores es que si es por Irán lo mejor es que todo se quede así, como si se pudiera firmar un empate.

De manera que hoy los aliados de Israel tratan de convencer al gobierno de Netanyahu de que asuma el éxito de su sistema de defensa como una victoria y que se evite así una espiral de respuestas bélicas que conduzcan al mundo a la catástrofe.

Si algo ha conseguido el ataque, además de apuntalar a Netanyahu al frente de su gobierno de emergencia es demostrar que Israel tiene un sistema defensivo excepcional. Lo desarrolló a raíz hace ya décadas, tras la lluvia de mísiles Scud del Iraq de Sadam Hussein. También se ha demostrado que no está solo: en la operación defensiva participaron Estados Unidos, el Reino Unido o Jordania.

Hoy la prensa internacional asume en sus análisis que Irán ha cometido un grave error. Ahora lo que falta por ver es lo que Israel hace con él. No parece que vaya a haber una respuesta inmediata. Más bien parece que lo asumirá como una oportunidad estratégica. Desde luego si los mercado son un termómetro de algo, dan por descartada una escalada inmediata en la región. Hoy el alto representante de la política exterior de la UE, Josep Borrell le decía a Alsina que era conveniente dejar de asomarse al abismo.

Pedro Sánchez continúa con su plan propagandístico como si nada hubiera ocurrido. De hecho su primera reacción al ataque de Irán fue de una frialdad tal que parecía que nada hubiera ocurrido. Igual es que aún no se había enterado. O al menos sí ha demostrado algo más de sensibilidad, por lo menos ha mencionado a Israel en su declaración… es que su primer tuit parece un acertijo, como no mencionaba ni al agresor ni al agredido… Desde luego, su gira diplomática para el reconocimiento de un estado palestino no pudo ser más inoportuna pero tampoco va a buscar un momento más propicio.

Sánchez mantiene su hoja de ruta y su ministro de Exteriores, José Manuel Albares defenderá el jueves en el Consejo de Seguridad el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Hoy ha comparecido en la Moncloa tras recibir al flamante primer ministro de Portugal. Luis Montenegro.

Comienza la semana decisiva de la campaña vasca, recta final a la que las caravanas con una tendencia demoscópica sostenida. Bildu crece, el PNV no consigue contener su empuje, el PSC da síntomas de abatimiento y el PP recuperaría lo de Vox pero se quedaría en un resultado igualmente escuálido.

Pero es que además la campaña ha entrado en una especie de bucle obsesivo en la que PNV y PSE insisten en que sólo pactarán entre ellos y, claro, cada vez que lo dicen hacen más creíble cualquier otra opción. Por no decir que este sobrevenido ticket electoral es un claro síntoma de impotencia electoral. Hoy ha sido muy revelador escuchar precisamente a ambos candidatos, el nacionalista Imanol Pradales y el socialista Eneko Andueza, con Carlos Alsina en Más de Uno. Claro que el PNV no se fia demasiado de su socio

Algo más… el espectacular comienzo del juicio a Donald Trump por los supuestos pagos a Stormy Daniels. A ver… por si ustedes se han perdido en este culebrón. A Donald Trump se le acusa de haber tratado de sobornar a la actriz porno conocida como Stormy Daniels para persuadirla de contar que había mantenido relaciones sexuales con él. Para que no perjudicase su campaña de 2016.

Este proceso es el primero que sienta a un expresidente de EE UU en el banquillo por un caso penal y se ha iniciado con la selección de los 12 miembros titulares del jurado que decidirá el futuro judicial del candidato republicano

Trump ya pretende utilizar los escándalos como trampolín electoral. O sea, no pretende ganar a pesar de sus problemas con la justicia sino que sean precisamente sus problemas con la justicia los que le hagan ganar. Trump ha desplegado el manual del perfecto populista y sus innegables dotes para el espectáculo. Ha llegado a la corte, se ha plantado ante los periodistas y en la distancia ha denunciado que todo se trata de una persecución política para destruirle.