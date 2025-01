El monólogo de las ocho: "Hoy no solo se ha inaugurado un mandato presidencial en EEUU, hoy se ha extinguido el mundo de ayer"

No siempre es un privilegio ser el testigo de los grandes cambios históricos. Esto conviene recordarle especialmente ahora en que vienen tiempos interesantes. Porque hoy no se ha inaugurado sólo un mandato presidencial en Estados Unidos. Hoy se ha extinguido un mundo, el mundo de ayer. Donald Trump han jurado su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Uno en el que disfrutará de más poder, de mayoría en las cámaras al menos durante medio mandato, la pleitesía del poder económico y los magnates de la tecnología.

La ceremonia ha sido bien distinta a la primera. Se ha celebrado en la rotonda del Capitolio, ese santuario de la democracia cuyos seguidores profanaron hace cuatro años y que hoy ha acogido su segundo discurso inaugural.

Por cierto, hoy se ha confirmado también que el mejor aliado de Donald Trump en este reinicio de su presidencia no ha sido Elon Musk, sino un Joe Biden que se ha comportado como un pato cojo enloquecido y que en su último día como presidente ha enviado un comunicado con un perdón preventivo. Después de perdonar a su hijo Hunter en Acción de Gracias aprueba un perdón preventivo, para la mitad de su familia. Sus hermanos, hermana y cuñadas, para evitar la persecución judicial.

El discurso de Donald Trump no ha podido sorprender a nadie. Ha sido un discurso de corte nacionalista en el que estableció como compromiso sagrado el América First y ha sido adornado con continuas promesas de avanzar hacia una nueva edad dorada de los Estados Unidos. Ha señalado al establishment corrupto que, a su juicio, ha gobernado durante demasiado tiempo la nación y ha jurado revertir su obra, entre otras cosas con los 100 primeros días más frenéticos que habrá protagonizado un presidente de Estados Unidos.

Es cierto, la peor manera de enfrentarse a Trump es cargarle de razones y el comportamiento de Joe Biden habrá dotado a Trump de una insólita hiperlegitimidad y, por el contrario, habrá contribuido a dilapidar del todo el crédito moral que le quedara al Partido Demócrata. Eso también vale para quien se va proponiendo como el antagonista a Trump en el orden mundial.

Vamos a hablar de España ahora, porque la actualidad nacional ha sido desplazada por este acontecimiento planetario pero sigue siendo preocupante. Lo que jamás se le podrá negar a Sánchez es el desparpajo. Unas horas después de haber propiciado el cese del presidente de la principal tecnológica española se pone a criticar a las tecnológicas que se ponen al servicio del presidente de Estados Unidos.

Justo en el día en que Donald Trump jura como presidente de Estados Unidos, Pedro Sánchez ha querido señalar a la tecnocasta que ha impulsado su candidatura, una candidatura que ha vencido a sentencias judiciales, a medios de comunicación tradicionales y a todos lo anticuerpos que se disparan cuando la extravagancia alcanza el poder.

Claro que sería interesante que Sánchez especificara qué políticas concretas de Trump le parecen criticables. Si el ataque a los jueces, si el ataque a los medios, si la anulación de sentencias a sediciosos, o si su intervencionismo. No vaya a ser que encontremos alguna similitud embarazosa.

El de Telefónica es uno de esos casos en los que la forma es el fondo. Lo dice todo. Primero por la bulimia gubernamental, que lo quiere todo, pero además por cómo se produjeron los hechos. El poder político ha intervenido en Telefónica desde que nació y curiosamente sería Álvarez Pallete el único presidente no impuesto desde la Moncloa, pero que ha sido cesado desde la Moncloa. Físicamente desde la Moncloa. Encima por un cargo de segundo nivel. Hoy lo cuentan las crónicas con mucho detalle. Se lo he leido por ejemplo a Carlos Segovia, que cuenta cómo Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica de la Moncloa le dijo "lo has hecho bien estos años, pero es necesario un cambio, debes salir", con el consejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón, como testigo.