El monólogo de las ocho: "La guerra de Podemos y Sumar sigue su escalada y Podemos suma deserciones"

En realidad la cita del día no era la presentación de un libro, por más que aquella fueran nada menos que 14 ministros y la Moncloa se volcará en la cobertura. Como si ahora las funciones de la Secretaría de Estados de Comunicación fueran las de promocionar a autores que ni siquiera lo son.

La cita del día es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que acuden las comunidades autónomas a hablar de su financiación y que tiene sobre la mesa una de las cuestiones más espinosas de la legislatura, que es la igualdad de todos los españoles.

Al final todo lo nocivo tiene la forma en que Pedro Sánchez ha conservado el poder se resume en eso. María Jesús Montero ha tratado de convencer a los consejeros autonómicos de que en España todas las comunidades son iguales, pero ha tenido escaso éxito, porque los consejeros saben que buena parte de las condiciones ya han sido negociadas de partida, que hay dos comunidades que tienen una palanca parlamentaria para coaccionar al Gobierno y que, por tanto, tienen el privilegio de mantener una relación bilateral, de tú a tú, mientras que lo del resto se negocia entre todos. El problema para Montero es que Pere Aragonés presume de su relación bilateral con el Gobierno de Sánchez.

Es verdad que la mayoría de los gobiernos autonómicos están ahora en manos del PP, pero no han sido los populares los únicos que han elevado el tono contra los pactos del Gobierno con nacionalistas vascos y catalanes. Castilla La Mancha está dispuesta a plantar batalla judicial.

A Óscar Puente le está haciendo mucho daño la sobreexposición mediática y tuitera

Ha habido una nueva avería de un cercanías que llevaba a pasajeros de Guadalajara a Madrid. Esta va a ser una de las batallas, junto a la financiación. No sé si los trabajadores que han llegado tarde hoy van a darse por satisfechos con la teoría de Óscar Puente de que esto es un sabotaje de Ayuso. La verdad es que al ministro le está haciendo mucho daño la sobreexposición mediática y tuitera. De hecho casi es peor cuando se muestra sin intermediaros a base de troleos. Igual debería hacerle caso a Pedro Sánchez, que hoy contaba este hecho dramático en la presentación de su libro. Bueno, del libro este en el que aparece como autor.

Es una pena esta decisión que tomó en su día Pedro Sánchez. Porque quizás ha sido de los tuiteros más divertidos y espontáneos que ha habido. Aquello de la pizza del Luna Rossa… Ser malos…. Ese imperativo feroz… lo cierto es que tiene una tuitoteca insuperable y es verdad que de un tiempo a esta parte ha perdido frescura.

Esa omisión es lo más sincero del libro pues revela que en ningún caso estaba entre sus planes aprobarla

Hoy sí ha estado a sus anchas. Ha presentado en Tierra Firme, que este el segundo libro que le escribe Irene Lozano. Este va sobre la pasada campaña electoral y ya es curioso que ni siquiera mencione la amnistía de Puigdemont, tratándose como se trata de una medida inaplazable que devolverá la convivencia a los catalanes. Esa omisión es lo más sincero del libro pues revela que en ningún caso estaba entre sus planes aprobarla.

En cuanto al espectáculo qué derroche de complacencia.14 ministros en horario laboral en la presentación del libro del jefe. Es de una devoción difícil de igualar. Si no tenían nada mejor que hacer. Esto puede resultar curioso, pero están en su derecho. Al fin y al cabo un ministro maneja su agenda pública como quiere.

Resulta indecoroso que la web de La Moncloa emita en directo la presentación de Tierra Firme como si fuera un acontecimiento de interés público

El problema es que se utilicen las cuentas oficiales para una promoción privada, de ahí que, más que llamativo, resulte indecoroso que la web de La Moncloa emita en directo la presentación de Tierra Firme como si fuera un acontecimiento de interés público.

Sánchez ha estado comodísimo y aunque no es un hombre dotado de una vis cómica especialmente divertida, se ha permitido unos chistes divertidísimos. Cualquiera diría que está frivolizando con asuntos que son graves como el mediador salvadoreño que va a verificar sus negociaciones con Puigdemont, pero todo el mundo tiene derecho a relajarse

Por cierto que en lo que se refiere a la amnistía, la proposición de ley registrada por el grupo socialista el pasado 13 de noviembre superará mañana su primer gran debate parlamentario con la toma en consideración de la iniciativa por el pleno de la Cámara. Hoy ha estado Nadia Calviño en Más de uno con Carlos Alsina y ha dejado un testimonio muy revelador sobre el fin que le inspira. Es fácil descifrar lo que sugiere.

Con la inestimable ayuda de Santiago Abascal, hoy la comunicación del PSOE se ha centrado en otros asuntos. Es normal que señalan la burrada que ha proferido el líder de Vox. Esto de que algún día el pueblo español querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez. El problema es que no se sabe si esto es un lamento, una premonición o un deseo. En cualquier caso no se va a retractar porque la estrategia de comunicación de Vox es no pedir jamás perdón ni aunque lo dicho tenga un cariz crimininoso y guerracivilista, como esto. Lo que sorprende no es que la comunicación del PSOE señale la burrada sino la extraordinaria coordinación, diríase que incluso, sincronización con la que le han pedido explicaciones, no a Abascal sino a Feijóo.

Lo cierto es que esto de aplicar la transferencia de declaraciones tiene su peligro, porque él todavía no ha desautorizado a la ministra que exaltó el derecho a la resistencia palestina el mismo día de la oleada de atentados del 7 de octubre.

La guerra de Podemos y Sumar sigue su escalada, mientras que Podemos sigue sumando deserciones

Aunque ya todo suene a lo mismo, no es así. La guerra de Podemos y Sumar sigue su escalada, mientras que Podemos sigue sumando deserciones. Hoy se ha ido el equipo de Madrid, el que se presentó con nulo éxito a los pasados comicios autonómicos. Hasta ahora Yolanda Díaz había evitado hablar de transfuguismo para calificar a los cinco diputados podemitas que han migrado al Grupo Mixto. La razón es que van a seguir necesitándolos para su mayoría de gobierno y no conviene, por tanto, encabronarlos. Hoy Ernest Urtasun, ministro de Cultura, en cambio si que ha aludido a la cuestión del transfuguismo y aquí lo relevante es si va a aplicar el pacto antitransfuguismo. Porque igual no lo ha pensado, pero ¿va a pactar con unos tránsfugas?

VÍDEO DEL MONÓLOGO