El monólogo de las ocho: "El Gobierno sigue cumpliendo con sus compromisos con los independentistas"

El primero en venir fue Juan Pablo Colmenarejo. Es que ya hace 20 años de casi todo. También de cuando La Brújula de Onda Cero inauguraba la que con el tiempo se convertiría en una liturgia sagrada. Nosotros hemos comido, hemos atravesado como devotos la calle Ancha, hemos saludado a Gaudí, que está dibujando ahí en un banco de la plaza y hemos entrado en el Museo Casa Botines desde donde les hablamos

20 años desde la primera Brújula en León, esta ya es una relación duradera. He notado por cierto a la ciudad muy soliviantada con el nombramiento de Óscar Puente como ministro de Transportes. Como si hubiera demasiadas cuentas pendientes. Es verdad que León tiene demasiadas inversiones pendientes y la insatisfacción empieza a convertirse en impaciencia. El alcalde José Antonio Diez fue muy lacónico a la hora de juzgar la composición del nuevo gobierno. Dice: "Choca un poco que haya dos ministros de Valladolid".

Miren, si Sánchez llega a hacer como Rishi Sunak y hubiera recuperado a Zapatero como ministro de Exteriores. Aunque ahora que lo pienso, tampoco que todo el mundo piensa que Zapatero es leonés, cuando en realidad nació en Valladolid, mira, ni por esas.

Hoy Pedro Sánchez está de visita en Israel. Es el primer viaje de la legislatura y ha querido hacerlo a Oriente Próximo, donde hoy la noticia es el acuerdo para la liberación de un grupo de rehenes que fueron secuestrados por Hamás. Este es un acuerdo delicadísimo que entre otras cosas divide a la opinión pública israelí. Sobre Israel pesan muchas simplificaciones, una de ellas es la que ve un país en permanente cierre patriótico. No, Israel tiene un opinión pública muy reactiva y muy polarizada.

Lo que hoy provoca división es que allí donde muchos ven con aliviado el regreso de algunos rehenes que llevan casi 50 días en las garras de Hamás, otros consideran que es un riesgo inasumible concederle a Hamas esa interlocución y entregarle a cambio a decenas de presos palestinos.

Finalmente mañana comenzará el canje y un primer grupo de trece rehenes será liberado a las cuatro de la tarde, hora local. Hay 240 personas secuestradas por Hamas, desde hace casi 50 días.

En su visita a Israel, Pedro Sánchez ha visitado alguno de los lugares del horror. Kibutz en el sur de Israel donde familias desarmadas fueron masacradas con sus hijos. Todo eso que el mismo día 7, su nueva ministra Sira Rego resumió como el derecho de Palestina a defenderse. Desde luego no se le conoce otra reacción a la masacre. Sánchez se ha confesado impresionado por lo que ha visto, pero también le ha pedido a Israel que proteja a las víctimas inocentes de sus operaciones en Gaza.

En España a Sánchez le esperaba una noticia inquietante que tiene a sus asesores con el ábaco, haciendo cuentas. Es que uno de sus hombres en el Constitucional, Juan Carlos Campo ha decidido inhibirse en los debates que tengan que ver con la amnistía. Desde luego es un gesto de honradez.

No se inhibe por haber sido ministro de Sánchez. Por eso tenía que haberse inhibido de ser magistrado en el Constitucional. Pero, al menos ha tenido el decoro de renunciar a participar en las decisiones relativas a la amnistía porque ya había hecho un juicio previo sobre ella. ¿Lo recuerdan? Fue en Al Rojo Vivo.

No todos tienen el estómago blindado de la eurosocialista Iratxe García

Claro, fue en contra. Porque entonces todos los socialistas, y quien dice todos dice todos, en el gobierno y fuera de él, defendían que la amnistía era inconstitucional. No iba a votar ahora a favor de la amnistía habiendo dicho lo que dijo. No todos tienen el estómago blindado de la eurosocialista Iratxe García. Que ayer trabajaba por sentar a Puigdemont ante un juez y hoy por librarle de su historial delictivo. No todos tienen ese cuajo de Iratxe García.

¿Qué es lo que preocupa al Gobierno? Que con la baja de Campo las cuentas quedan así. 6 llamados progresistas por 4 llamados conservadores. Los votos de los conservadores están casi garantizados, porque la doctrina contra la amnistía es bastante sólida. Lo que es novedoso y volátil es la doctrina a favor de la amnistía. ¿Y quién dice que uno de los progresistas no tiene un rapto de dignidad? ¿Y quién dice que no habrá otra recusación? Recuerdan que el propio Candido Conde Pumpido ya se tuvo que apartar de los recursos del procés. Fue recusado por el propio Puigdemont. Nada menos por una conferencia que Cándido habría pronunciado en la que se expresaba de forma muy peyorativa sobre los independentistas.

Mientras tanto el Gobierno sigue cumpliendo con sus compromisos con los independentistas y en el Congreso ya está registrada la Comisión del caso Pegasus, con la que Esquerra pretende interrogar a quienes espiaron supuestamente a los independentistas con este software israelí.

Hoy ha sido muy interesante escuchar a Andoni Ortúzar con Carlos Alsina en Más de Uno. Porque en realidad ha servido para dar testimonio sonoro de la inestabilidad de este gobierno sometido a las exigencias de sus socios. Es que hay cinco mesas de negociación ya puestas. Y de milagro que no le ponen una ahora a Podemos.