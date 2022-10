El monólogo de las ocho: "El Gobierno está hipotecando el futuro, quizá porque sabe dónde estará Sánchez en ese futuro"

Superado el primer trámite de los presupuestos ¿Gracias a quién? A los de siempre: Esquerra y Bildu, dos socios de una lealtad férrea. Tampoco el PNV ha presentado una enmienda a la totalidad, así que una vez más el Frankenstein avanza a paso firme hasta la aprobación de unas cuentas públicas.

Y es verdad esto que dice Sánchez. Habrán existido pocas relaciones parlamentarias tan sólidas como la actual de Sánchez con Bildu o, algo más, la que mantiene con Esquerra. Al límite del plazo, jugaron a la incertidumbre hasta el final, peeeeeeeero… algo les ha motivado a sostener una vez más a Sánchez.

Lo del PNV es muy sencillo: han pactado la renovación del cupo, que es esa forma esotérica de calcular lo que el País Vasco le paga al Estado después de recaudar sus impuestos. ¿Y la armonización fiscal? Ah, eso es para Madrid. ¿De verdad alguien se pensaba que Sánchez se refiere al País Vasco cuando habla de armonización fiscal? Cinco años de cuponazos, eh. Esto cuando María Jesús Montero era consejera en Andalucía lo consideraba una aberración. Ya no.

En cuanto a Esquerra, es probable que haya prevalecido el criterio de Pere Aragonés sobre el Oriol Junqueras, el primero apostaba por acercarse al PSC para aprobar sus cuentas, el segundo creía que había que romper con el Gobierno. A lo que parece que han renunciado es a la reforma del delito de sedición, pero no porque a Sánchez no le provoque esto ningún escrúpulo. Sencillamente porque no habría mayoría suficiente. Porque sobre el delito de sedición tiene la misma opinión que sus socios.

Dos pilares de la legislatura, una mayoría estable, una sociedad longeva. Esto movía a gran escándalo hace un tiempo. Los partidos de Otegi y Junqueras, del ongi etorri y la sedición. Hasta a Pedro Sánchez le provocaba rubor y verdadera indignación que alguien sugiriera que él era capaz de aliarse con tales socios

Ahora este titular se lee con una naturalidad y una frescura… "ERC, Bildu y PNV salvan al Gobierno y dan luz verde a la tramitación de los Presupuestos para 2023".

Hay un hombre que trabaja en la administración y que hoy ha enfurecido al Gobierno. Bueno, en realidad lo que les ha enfurecido es el dato que ha dejado escapar en un foro aparentemente inocuo. El hombre se llama Alfredo Cristóbal, es director general de Productos Estadísticos del INE y le ha dado la puntilla a las previsiones económicas del Gobierno.

Detengámonos unos segundos en lo que ha dicho. Justo el día en que el Gobierno supera el primer trámite de las cuentas con más gasto de la historia. El dato de la Contabilidad Nacional Trimestral que el INE divulgará la próxima semana reflejará el estancamiento de la economía y un crecimiento nulo. Y si el tercer trimestre el crecimiento es negativo podría abocar al país a sufrir una recesión técnica en caso de que el cuarto trimestre la economía caiga.

Esto lo que indica es que el Gobierno ha elaborado los Presupuestos con unas previsiones económicas de fantasía, como por otro lado ya han señalado el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, FUNCAS, la AIREF y el BBVA.

Ya ustedes saben que las relaciones del Gobierno con el INE no son las mejores. Le suele ocurre al gobierno con aquellas entidades poco disciplincadas que publican lo que saben. Con el CIS por ejemplo nunca van a tener ningún problema. De hecho en este mismo Presupuesto, en este, le han subido la asignación al CIS al 14%, 12,65 millones de euros. Hombre, entre compañeros…

Ahora juzguen ustedes cómo ha recibido la noticia de este scoop que ha regalado Alfredo Cristóbal por el tono con el que contesta la vicepresidenta Calviño cuando le preguntan al respecto.

Luego hoy se conocían otros datos que tampoco vienen en auxilio de estas cuentas. España debe un billón y medio de euros y su PIB anual es de 1 billón doscientos mil millones. Ahora calculen. España debe 300mil millones más de lo que produce. Que apañen los que vengan después, porque el Gobierno está haciendo exactamente lo contrario de lo que le ha recomendado entre otros el Gobernador del Banco de España: está convirtiendo los ingresos excepcionales obtenidos por la inflación en gasto estructural. O sea que está hipotecando el futuro, quizás porque en ese futuro quién sabe dónde se encontrará Sánchez.

De allá afuera, sepan que Italia ya tiene Gobierno. Lo ha presentado Giorgia Meloni y ha despejado la duda principal. Sí, Antonio Tajani va a ser ministro de Exteriores. Si esto era una duda a estas alturas es porque Tajani pertenece al partido de Berlusconi, Forza Italia, y esta semana los italianos han disfrutado de una de esas sesiones de destape de Berlusconi tan embarazosas gracias a unos audios en los que Il Cavaliere presumía de su amistad con Putin, que parece haber retomado con un renovado vigor.

La crisis queda así cerrada. Es verdad que hay pocas dudas de cuál es la filiación europeísta de Tajani, no en vano fue presidente de la eurocámara. Y en Reino Unido, ya está confirmado que Boris Johnson tendrá dos rivales en la carrera hacia Downing Street. Rishi Sunak prueba suerte otra vez después de haber sido derrotado frente a Lizz Truss. También ha anunciado su disposición Penny Mornaunt. Ahora los tres tienen que conseguir los 100 avales parlamentarios para por concurrir a las primarias en las que 200mil militantes elegirán no sólo al líder conservador sino también al primer ministro del Reino Unido.

En un caso insólito de secuestro democrático. O de democracia orgánica por la vía estrecha.