El Monólogo de las ocho: "El Gobierno se enfrenta al fuego graneado no solo de la oposición"

Hoy hay una aportación muy interesante al debate sobre el bloqueo del CGPJ. Es una tribuna que firma Manuela Carmena en El País, que no es dudosa de veleidades conservadoras. En realidad la tribuna sugiere, aunque no lo explicita, que quien estaría incumpliendo la Constitución son los presidentes de la Cámaras, Meritxell Batet y Ander Gil, que debieran tomar las riendas del asunto y convocar a sus señorías para que examinen y voten la terna de candidatos que los propios jueces presenten para la renovación del órgano.

La virtud de este sistema es que sería público y los ciudadanos podrían ser partícipes de las deliberaciones. No sería un intercambio de cromos de una oscuridad semiclandestina.

El texto de Carmena puede ser discutible. Por ejemplo, se puede discutir si no derivaría en un nuevo bloqueo si no media un acuerdo político… o se puede cuestionar el papel que tendrían las asociaciones judiciales. El texto de Carmena puede ser discutible pero al menos es honesto. O sea, reconoce, como antes reconocía Manuel Aragón y como íntimamente seguro que reconoce Margarita Robles, que el sistema de cuotas no está en el espíritu de la ley. O sea, que ni el PP ni nadie está obligado a votar un papel con la lista cerrada de los nuevos magistrados.

Ahora… que tampoco es que el artículo de Carmena, como hace tiempo el que escribió Manuel Aragón, haya generado demasiado ruido y eso será porque a las fuerzas políticas no debe de interesarle. Que los dirigentes sabe bien cómo introducir un tema en la conversación política.

Hoy el tema ya no era el CGPJ, no al menos en la sesión de control, en la que el Gobierno se enfrentó al fuego graneado de la oposición pero no sólo de la oposición. Hay una intervención que ha provocado una comprensible inquietud en el Gobierno. Es la del portavoz del PNV Aitor Esteban, que no cree que el reparto de los fondos europeos esté funcionando como debiera.

Este es un asunto incómodo para el Gobierno, no sólo porque lo diga el PNV, socio de voluble lealtad. No. Es que había depositadas unas enormes esperanzas en que la liquidez que aportara Europa regara la economía española y permeara a la ciudadanía… y resulta que las trabas burocráticas están ralentizando hasta la desesperación las ayudas y, paradójicamente, la falta de fiscalización está oscureciendo el reparto. De esto se ha quejado primero Europa y ahora también grupos políticos aliados del Gobierno.

Y ahora, la siguiente batalla entre supuestos aliados. No hemos salido de la ley trans y en el horizonte se vislumbra la ley de vivienda. Hoy Bildu a través de la compañera Mertxe Aizpurúa se lo ha señalado a Sánchez.

Y a esto mucha atención. Porque Bildu en esto está con Esquerra y con Podemos. Porque el estrés hipotecario se va a agravar y en consecuencia se irá convirtiendo en un tema cada vez más jugoso para hacer política. Que lo que ha venido a agravar el precio del alquiler son precisamente las políticas que proponen estos tres... Podemos, Bildu, Esquerra… da igual…. porque es conocido su virtuosismo para crear problemas y proponerse como solución.

Hoy la reserva federal ha vuelto a subir los tipos y es lo que van a seguir haciendo los bancos centrales. También el de aquí, el de Europa y eso nos conduce a lo del estrés hipotecario: que es la proporción del dinero respecto del salario que cada individuo destina al pago de su vivienda. Cada vez será mayor y puede que nada haya que genere tal incertidumbre.

Y más fuego amigo. Podemos quiere que se investigue lo ocurrido en la frontera de Melilla el pasado verano y el papel del Ministerio del Interior. La cadena británica emitió el domingo un reportaje en el que aparecen policías marroquíes arrastrando cadáveres de inmigrantes desde la zona controlada por España para llevarlos a su lado de la frontera. Jaume Asens, portavoz de En Comú Podems hablaba hoy con Alsina en Más de uno.

La madre detenida por el presunto asesinato de su hija Olivia de seis años en Gijón, ha sido conducida al centro penitenciario de Asturias tras pasar a disposición judicial esta mañana. La jueza ha decretado para ella prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de asesinato con la agravante de parentesco.

Esta es una historia que hiela la sangre, no sólo por el desenlace brutal, desgarrador, insoportable. Sino también por su desarrollo: La mujer detenida por presuntamente matar a su hija, presentó más de 28 denuncias para impedir que Olivia viera a su padre. Todas habían sido archivadas y justo éste acababa de lograr la custodia.

Hoy le han preguntado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la demora en referirse este asunto y ella ha contestado muy indignada.

La respuesta es cínica porque si alguien ha utilizado a víctimas como combustible político ha sido precisamente ella. Lo que pasa es que se advierte en Montero una forma muy diferente de tratar los crímenes en función de cómo encajen en su relato ideológico. Así que sí, era esperable que esto tan indeseable de la politización le regresara como un boomerang.