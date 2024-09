El monólogo de las ocho: "El Gobierno va de derrota parlamentaria en derrota parlamentaria hasta que le tumben los Presupuestos y más allá"

La Brújula está hoy celebrando que España tiene un tesoro. Estamos en el corazón de la Ribera del Duero. Los primeros racimos de la añada están llegando ya a las bodegas. Ya saben que se vendimia antes y después de las lluvias y ahora se está apurando la recogida de la uva antes de que lleguen las precipitaciones. Deseamos sinceramente que esta sea una magnífica añada a pesar de todas las dificultades. Porque nos va la vida en ellos. En el sentido de que el vino es vida, cultura, disfrute, salud, pero también porque es una industria prospera, que dinamiza la economía y revitaliza el territorio. Atrae talento e inversión y ha contribuido como pocos productos a despertar la admiración por España en el mundo.

Desde la Ribera del Duero y para todas las emisoras de Onda Cero, bienvenidos a la Brújula.

Otro día de alta intensidad informativa. En Oriente Próximo y en España. Enseguida regresamos a Líbano donde siguen explotando los artefactos que portan los terroristas de Hezbollah. Ayer explotaron los buscas, hoy los walkie talkies. Van a terminar comunicándose con dos yogures unidos por un hilo.

En España, ha salido un nuevo CIS tezánico que va camino de colocar al PSOE de Sánchez al borde la mayoría absoluta. Es que la financiación singular de Cataluña es algo tan popular en el resto de España, que el PSOE ya supera por 5 puntos al PP. O eso, o lo de Tezanos ha pasado de la malversación al delirio. Es que justo después de pactar el privilegio fiscal de Cataluña, el PSOE se dispara. Es tal el furor por el concierto catalán en el resto de España que yo creo que si Puigdemont o Junqueras se presentan a las autonómicas terminan presidiendo la Junta…

Hay otro dato interesante, por cuanto este seguramente no haya sido cocinado. La inmigración se ha convertido ya en el principal problema para los españoles, por delante de la política, el paro y la vivienda. Les venimos diciendo que no habrá un tema como el de la inmigración en el que se una distancia tal entre el discurso oficial y la percepción. Esto no es exclusivo de España, de hecho aquí quizás todavía no se vaya algo tarde.

Alemania está sufriendo una convulsión social y política. Hasta el punto de que ha sido el socialdemócrata Olaf Scholtz el que hablado de deportaciones masivas y el que ha puesto en cuestión la libertad de tránsito que da sentido a la Unión Europea. Miren, un vaticinio a riesgo cero. Verán ustedes como más temprano que tarde, Pedro Sánchez agarra y agita la bandera de la lucha contra la inmigración ilegal. Las deportaciones de ilegales, ya las ha defendido… verán como pronto va aún más lejos.

Ha habido hoy una gran agitación en el Congreso, no sólo porque se ha celebrado otra sesión de control… ceremonia tan crispada como estéril, porque se ha convertido en un cruce de tik toks.

En los pasillos el tema era otro. Sumar forzará una segunda votación para limitar los alquileres de temporada. La soledad del gobierno ha quedado al descubierto en toda su minoritaria desnudez después de que ayer, se lo contábamos en directo en la Brújula, Junts decidiera humillar al presidente del Gobierno. Que fue una humillación decidida y consciente, lo demuestra el hecho que conocimos después. Que Junts, o sea Puigdemont, había decidido votar en contra tres minutos antes de que comenzara la votación. O sea, que trajeron a Pedro Sánchez desde la Moncloa o donde estuviera porque pensaban que así ganarían por la mínima y Junts se encargó de que Sánchez le pusiera cara, más bien carucha, a la derrota.

Resultado: nueva derrota parlamentaria del gobierno y, oh milagro, Junts vuelve a ser de derechas y Puigdemont un pérfido y un prófugo.

Dónde ha quedado aquella primera persona del plural con la que la noche del 23J, Sánchez celebraba «Somos más». Ese somos, esa primera persona, incluía a Carles Puigdemont dentro de una mayoría progresista. Hoy ya le niegan lo de progresista.

Lo que ha ocurrido es que Sánchez mintió cuando dijo que tenía una mayoría para la legislatura. Él se procuró una investidura y la legislatura es este devenir agónico en el que el Gobierno va de derrota parlamentaria en derrota parlamentaria hasta que le tumben los Presupuestos y más allá… porque el único programa de Gobierno es resistir.

En cuanto a la sesión de control… en el centro de la refriega ha estado ese plan para el control de los medios que ayer presentó el Consejo de Ministros y que en palabras imborrables de Ernest Urtasun supondrá que por primera vez habrá un gobierno haciendo política mediático. Es que Félix Bolaños se mostró como siempre muy jesuítico… pero Urtasun estaba desatado y hablaba con euforia de intervenir en los medios de comunicación… bueno, es lo que propugna su cultura política. La sesión de control volvió a tener la misma liturgia estéril, pero ocurrió algo infrecuente.

A Franco suele traerlo al debate siempre la izquierda para echarle sus despojos a la derecha. Esta vez quien ha echado mano de Franco fue el Partido Popular. Esto sí que es novedoso. Escuchen parte del intercambio, entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

Los terroristas de Hizbalah van a terminar comunicándose con yogures atados con un hilo. Desde luego no vuelven a entrar en un mediamarkt. Estás más nervioso que Hisballah en un media markt. Es que si ayer le explotaron los buscas hoy les han explotado los walki talkies.

Los milicianos de Hizbullah estarán paranoicos, lo que todavía conserven la integridad física, porque Israel ha conseguido infiltrarse hasta en sus bolsillos. Ha herido a buena parte de su cúpula y con este golpe letal les obligará a rediseñar todo su sistema de comunicaciones.

Digo Israel, porque aunque no confirma la autoría de la operación, nadie alberga dudas de que es quien posee la capacidad técnica, la determinación y la voluntad para ejecutarla.

Si la operación de ayer terminaba con más de tres mil heridos y más de una decena de muertos. Esta nueva oleada de explosiones ha matado a al menos tres personas. Igual que los buscas, que se sabe que son de fabricación taiwanesa y que en su camino a territorio libanés probablemente fueron manipulados y cargados con explosivos, las radios portátiles fueron adquiridas por Hezbolá hace apenas cinco meses.

Así como Israel ni confirma ni desmiente… El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken se ha apresurado a negar la participación de la superpotencia en esta oleada de ataques que está diezmando y desmoralizando a Hezbolah