El monólogo de las ocho: "A este caos lo llaman legislatura"

Qué tarde… ¡Qué tarde se está viviendo en las cortes! Que ha abierto en canal su legislatura y ha permitido ver las tripas.

Bastaba ver las caras de Félix Bolaños y Yolanda Díaz cuando abandonaban el Senado que es donde se ha celebrado el pleno de hoy y basta con decir que Pedro Sánchez ni siquiera ha asistido en persona a la lectura del resultado. Les cuento qué es lo que ha ocurrido: se votan tres decretos clave. Uno de ellos ha sido derogado, el de Yolanda Díaz, el de la reforma del subsidio de desempleo, derrotado por los excompañeros de Yolanda Díaz, los de Podemos, que han votado no.

Otro decreto el llamado ómnibus ha sido aprobado con un voto de diferencia. ¿Cómo se ha dado ese resultado? Que Junts después de amenazar con el 'no' todo el día, ha decidido no votar y han concretado las cesiones del gobierno. La publicación inmediata de las balanzas fiscales y el traspaso de las competencias en inmigración. Lo de las balanzas fiscales es una reivindicación histórica y, ¿para qué lo quieren? Pues para poder manipularlo y decir que España ens roba.

En la votación de otro de los decretos, el de medidas anticrisis, se ha dado un empate con lo que la votación ha tenido que repetirse. (¿Qué ha ocurrido aquí? No lo sabemos. Parece que Junts tampoco ha votado este decreto, pero falta un voto. ¿Quién además de Junts no ha votado? Porque debería haber salido con 172 contra 171. Pisarello… que se ha equivocado)

Sánchez no estaba, porque ha querido ahorrarse la fotografía de la derrota

Ahora mismo este decreto está en el aire, porque la oposición ha invocado el artículo 85 y ha pedido la votación presencial, pero Sánchez no estaba, porque ha querido ahorrarse la fotografía de la derrota, la sesión se ha levantado hasta las 19.00.

Políticamente, en realidad, da igual que hayan salvado dos decretos, porque la caótica tarde ha abierto en canal su legislatura y ha permitido ver las tripas.

Ha permitido ver que Sánchez sólo se ha procurado la investidura y no una legislatura, será presidente pero así no puede gobernar. Ha revelado la dependencia suicida de Carles Puigdemont que es quien decide lo que se aprueba y lo que no. Y también ha revelado la precaria situación de Yolanda Díaz, que no lidera nada porque tiene 26 diputados y no 31 y Podemos puede tumbar las iniciativas que quiera.

A este caos lo llaman legislatura

Esta es la situación. Lo único que importaba era que Sánchez era presidente. ¿Gobernar? A dos meses de haber sido investido, ya se ha demostrado que no. A este caos lo llaman legislatura.

Se pueden imaginar el ambiente que se ha vivido hoy en el Senado. Una mezcla de confusión, tensión, la agresividad de los ataques cruzados entre Podemos y Sumar. La incapacidad de Francina Armengol para manejar las circunstancias.

Pero esas votaciones y este caos tiene consecuencias. Por de pronto uno de los decretos ha sido tumbado por Podemos, el de subsidio para el desempleo ¿Y cuáles son las consecuencias?