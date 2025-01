El monólogo de las ocho: "En España la política naufraga en la más absoluta nadería"

Enseguida nos ocupamos de nuestras minúsculas cuitas domésticas. Al lado está ocurriendo en el mundo que Álvaro García Ortiz es aún más ínfimo de lo que parece.

Lo de China ha despertado es un terrible topicazo. En lo que respecta la inteligencia artificial y la nueva computación nunca ha estado dormida. Y el conocimiento de cuál el nivel real de su desarrollo ha provocado un terremoto mundial.

La palabra del día es Deepseek. Lo que se esconde detrás de esta palabra ha levantado una ola de pánico bursátil. Lo que temen los inversores es que los avances en inteligencia artificial de las empresas emergentes chinas puedan amenazar a los gigantes tecnológicos en Estados Unidos y en Europa.

Dicho de una forma mucho más directa: la inteligencia china está tan avanzada y tiene un coste tan relativamente barato que obliga a reevaluar a todos los gigantes de la tecnología. Y el pánico se mide en dinero: el valor de más valor, la joya de la corona, 'NVidia', la empresa de chips, ha perdido más de 500mil millones de dólares. Medio billón. Y el 'Nasdaq' hoy dibuja un talud en sus gráficos. Parecen los acantilados de Acapulco, solo que lo que se despeña por ellos son miles de millones de dólares.

En España la política naufraga en la más absoluta nadería

Esta es la vida, lo que ocurre mientras en España la política naufraga en la más absoluta nadería. Porque el Gobierno ha alcanzado una nueva cuota en la sima política de su mandato, que es legislar por despecho.

Decreto ómnibus y "las bravatas de Pedro Sánchez"

En unas horas el Consejo de Ministros estudiará qué hacer. Si presentar otra vez al interés general como rehén y esperar que esta vez si le paguen el rescate del decreto ómnibus o rendirse a la evidencia, asumir su insuficiencia, hacer un ejercicio de humildad y presentar los decretos con medidas sociales de uno en uno, de forma aseada, en lugar de en un botillo social intragable para la oposición.

Veremos. Porque las bravatas de este fin de semana de Pedro Sánchez no permiten anticipar la solución más sensata. Más bien parece que se va a encomendar a su equipo de propaganda para ver si cuela el cuento, ellos lo llaman relato, de que la sádica oposición le quiere causar dolor social a pensionistas y trabajadores.

Como es normal, hay en el Gobierno quien en este debate alerta del riesgo que supone tomar a la gente por idiota. Va a ser difícil convencerles de que lo que ocurre es España es la oposición gobierna muy mal, porque la gente suele culpar del desgobierno al gobierno.

Pero ya les digo que las bravatas de Pedro Sánchez permiten anticipar la peor solución de todas. Que es servir el mismo botillo social y luego negociar con Junts el precio para que se lo trague. Será un precio elevado, sin duda, porque Junts no puede pasar por pardillo ahora… y el botillo es indigesto… Como mínimo esto exige un pack de foto en Waterloo con batería de trasferencias. Veremos…De pronto, Josep Rius, portavoz de Junts advierte de que la posición de los Puigdemont no hay cambiado. No al botillo social, las medidas de una en una, como corresponde.

Las bravatas de Pedro Sánchez permiten anticipar la peor solución de todas

Lo cierto es que si el Gobierno admitiera que no tiene mayoría para sus caprichos y presentara los decretos de uno en uno, algunos de ellos como el de revalorización de las pensiones o la bonificación del transporte público tendrían un apoyo apabullante. Pero el Gobierno no lo consideraría una victoria… ¿por qué? Porque el interés general o el beneficio de los ciudadanos es lo secundario, lo fundamental es hacerle daño al PP y ya digo que esta estrategia es discutible. Hoy mismo hay una encuesta en ABC que dice que más del 60% de los ciudadanos le echan la culpa al Gobierno por el desgobierno y ahora imagínense si se percibe un empecinamiento provocado por el puro orgullo.

Hoy Alberto Núñez Feijóo ha hablado desde una residencia de ancianos en Córdoba y ha confirmado que si las medidas se tramitan como es debido. Contarán con su apoyo, pero sin chantajes.

Reunión de Sánchez con Mark Rutte, secretario general de la OTAN

Hoy está ocurriendo de todo. El mundo va muy rápido como para perder el tiempo con estos despechos del presidente. Hoy, por ejemplo, Pedro Sánchez ha recibido a Mark Rutte. Mark Rutte es el secretario general de la OTAN. No es Donald Trump, pero tampoco es Yolanda Díaz. Lo que viene a decirle a la Moncloa a Sánchez es que España tiene que gastar más dinero en Defensa. No más dinero, sino mucho más dinero porque España es el segundo país de la OTAN que menos gasta respecto de su PIB (un 1,2%).

Elevarlo a lo que pide Trump es imposible… Esto hay que decirlo… No es posible llegar al 5% y va a ser difícil que se alcance el 2% comprometido… Pero para intentarlo, porque nos lo piden nuestros aliados, ¿a quién creen que va a recurrir Sánchez? ¿A Bildu? ¿Le va a pedir a Mertxe Aizpurúa que vote a favor de más gasto militar? ¿Se lo va a pedir a Ione Belarra, de Podemos? ¿O a Enrique Santiago? No, se lo va a pedir al PP, como todas las cuestiones de Estado que tiene que sacar por el interés de España. ¿Cómo lo hará? ¿Embutirá el gasto militar en un decreto botillo que incluya… yo qué sé… que cambiamos el himno nacional por 'La Internacional'? Y entonces si vota en contra, es que el PP está en contra del OTAN… Son cuestiones interesantes.

Caso fiscal general del Estado

Yolanda Díaz puede reclamar al menos una victoria… ahora que las encuestas la barren. Hace días que les venimos diciendo que el primero que sabe que lo tiene crudo es el fiscal general del Estado. Hoy el juez Hurtado ha emitido un auto durísimo y que seguramente ha provocado una honda preocupación, no sólo en el fiscal general del Estado.

En un auto dictado este lunes, el juez rechaza practicar la mayoría de diligencias acordadas por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, por considerarlas inútiles para el esclarecimiento de los hechos. ¿Para qué va a volcar el móvil de Miguel Ángel Rodríguez?

En realidad el auto es demoledor para los que siguen defendiendo la actuación de García Ortiz con los más peregrinos argumentos. Fíjense que en las líneas finales niega que se pueda decir que el novio de Ayuso sea un delincuente confeso y asegura que esa afirmación le ha provocado un daño reputacional.

En realidad, él solo enuncia una obviedad. Una obviedad que era pertinente porque hay quien está minimizando el efecto provocado por la revelación del pantallazo con la negociación para un acuerdo de conformidad.

Ojo, y esa es una inferencia que no hace Hurtado porque no le corresponde, pero es elemental… Cuidado con todas las querellas que ha interpuesto contra quienes, según él, le difamaron tienen visos de triunfar y de llenar los bolsillo de indemnizaciones. Esto es lo más superficial y el auto entra en cuestiones de fondo.