El monólogo de las ocho: "No era una conspiración trumpista, era un señal de alarma muy pertinente"

Al final sí. Los solicitantes del voto por correo que aún no hayan depositado su papeleta tienen una prórroga para acercarse a su oficina y participar en el proceso electoral. Aún así habrá quien se quede sin hacerlo, ya sea por desidia o porque ha partido a un destino lejano. Pero, es de agradecer que se haya impuesto la cordura y se haya ampliado el plazo para el voto por correo hasta mañana a las dos de la tarde.

La empresa pública se lo solicitó a la Junta Electoral Central y esta lo ha estimado razonable. Lo es. Lo que no era razonable era negar, como se negó desde el principio que unas elecciones en julio iba a tensionar a una empresa como Correos, que ya vivía en el conflicto por culpa de una nefasta gestión.

No era una conspiración trumpista, era un señal de alarma muy pertinente, que los sindicatos fueron los primeros en encender y gracias a la cual se dispuso un refuerzo de la plantilla que hoy se sabe que era imprescindible.

Si es usted uno de estos 170 000 solicitantes de voto por correo que todavía no han depositado su papeleta, sepan que tienen hasta mañana a las 14 y que allí se encontrarán todas las facilidad. Tienen la palabra del director adjunto de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistal se lo garantizaba hoy a Alsina, en Más de uno de Onda Cero.

Los dos candidatos. Los presidenciables. Los que hace unos días se enfrentaron en un debate cara a cara que hoy cobra especial actualidad por un pasaje muy determinado.

Recuerden cómo se ofendió Pedro Sánchez cuando Feijóo lo acusó de dejarle a su sucesor una herencia envenenada: el compromiso adquirido con Bruselas de imponer el peaje en las autovías a partir de 2024.

Bien, hoy mismo Pedro Sánchez ha vuelto a comprometer su palabra. Lo ha hecho en Al Rojo Vivo de La Sexta.

El español tiende a creer antes a la Comisión Europea que a sus propios ojos

Pues no es verdad. No es verdad. Ahora se puede discutir si lo que ha hecho Sánchez es mentir, faltar a su palabra, cambiar de opinión o cometer una inexactitud. La voz que van a escuchar desnudar las vergüenzas del candidato socialista es la de la portavoz comunitaria Veerle Nuyts durante una rueda de prensa celebrada hoy.

O sea que: Bruselas corrige a Sánchez y recuerda que España ha prometido aplicar los peajes en las autovías en 2024. Y añade que esto no está ya en discusión.

No es verdad por tanto lo que dijo Pedro Sánchez y en realidad nosotros ya lo sabíamos y venimos diciéndoselo desde hace días, pero en España ocurre algo curioso y es que hasta que la Comisión Europea no sale a desmentir una afirmación, sencillamente no se la considera mentira, porque por alguna razón el español tiende a creer antes a la Comisión Europea que a sus propios ojos.

Aquí en Onda Cero, nuestra sección de economía, siempre despierta, les contó que el compromiso de hacer las autovías de pago estaba escrito en las páginas 87, 127 y 134 del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pues nada. El País hizo un reconocimiento implícito del compromiso cuando informó de que el Gobierno estaba renegociando los peajes con Bruselas. Si lo estaba renegociando ¡es que lo había negociado!

Bueno, pues a pesar de ello a Pere Navarro, director general de tráfico, le hicieron salir en acto de contrición por haber revelado lo que estaba escrito en estos documentos. ¿Se acuerdan, en aquella entrevista en TV3? Vamos a recordar que Pere Navarro dirige una de las pocas instituciones que ha logrado atravesar con el prestigio impoluto el mandato de Sánchez. Él ya destacó en su labor como director general de tráfico en el ministerio del INterior de Rubalcaba. Pero nos vinieron a decir que no tenía ni idea de lo que hablaba.

Es más, otras ministras salieron a comprometer su palabra, hoy maltrecha, para convencer a los españoles de que ese compromiso no existía.

Las ministras María Jesús Montero y Raquel Sánchez no sólo lo desmintieron, lo desmintieron categóricamente

Ha sido Europa la que ha desnudado las vergüenzas de este gobierno con más rotundidad.

Ahora recuerden que esta semana horribilis, ha sido Europa la que ha desnudado las vergüenzas de este gobierno con más rotundidad. Porque lo ha dejado por mentiroso, al Gobierno o sus terminales, en tres ocasiones. Cuando desmintió que Von der Leyen había dicho que Feijóo quería hundir al gobierno como única política de pensiones.

Cuando el presidente del Eurogrupo se desmarca de Calviño en declaraciones a Carlos Segovia en El Mundo y dijo: "Tengo pleno respeto por el proceso electoral democrático» y declinó suscribir las declaraciones de la española sobre que "todo el Ecofin" desea que siga Sánchez en el Gobierno. Cosa que ya era del todo inverosímil. Y ahora en que revela que en 2024 habrá peajes sí o sí en las autopistas. Por mucho que la campaña socialista se obstine en negarlo, además con un mohín de ofensa.

Ya saben que Pedro Sánchez ha hecho algunos ajustes en su agenda. Ha cancelado su entrevista en Espejo Público con Susanna Griso y va a cerrar la campaña en TVE con Silvia Intxaurrondo. Hoy está en Lugo, donde por cierto coincide con Rajoy en su último acto de campaña. Ignacio Jarillo, buenas tardes.

Feijóo estará a las 22, aquí en La Brújula, pero en este momento se encuentra e un acto con Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Hoy están muy contentos en la caravana de Sumar porque consideran que Yolanda Díaz ganó el debate de anoche en TVE. Hoy la candidata está en Barcelona y claro, de fondo está la polémica sobre un referéndum en Cataluña con la que comenzó su campaña.