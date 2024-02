El monólogo de las ocho: ¿Cuáles son los motivos reales por los que Ábalos cayó en desgracia de forma tan abrupta?

Bastó con que se dijera: Han detenido a Koldo. En Ferraz ya sabían perfectamente, sin que fuera necesario añadir nada más, ni siquiera su apellido, para saber a quién se refería la noticia. Y no será porque no hay Koldos en España y no será porque no hay asistentes y asesores en la órbita del partido socialista.

Pero, Koldo es el asesor más conocido, más célebre, la mano derecha de José Luis Ábalos, de quien circulaban todo tipo de historias. Por eso tampoco fue una sorpresa la detención aunque sí ha supuesto una gran conmoción.

Ha sido detenido en una operación de la Guardia Civil contra una trama organizada que presuntamente cobraba comisiones ilegales por la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia de coronavirus. Fue detenido Koldo y están siendo investigadas más de una veintena de personas. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Koldo un presunto delito de integración en organización criminal. Después de que los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil hubieran detectado un incremento desorbitado de su patrimonio personal.

La de Koldo es una historia de éxito curioso, con el debido sarcasmo

¿Quién es Koldo? La de Koldo es una historia de éxito curioso. Con el debido sarcasmo, él representa el gran sueño español porque pasó de ser el chófer de un político a consejero de una gran empresa pública como es Renfe. ¿Qué méritos le hicieron merecedor del cargo y el estipendio? La estricta confianza, la estrecha relación con José Luis Ábalos, que antes de su sorpresiva e inexplicada caída en desgracia, fue el hombre fuerte del sanchismo. Secretario de Organización socialista y ministro con la cartera de mayor presupuesto del Gobierno. La de Fomento.

Lo de la confianza lo explicó el propio Ábalos. Es que hoy haciendo memoria, he recordado una entrevista aquí, en Onda Cero, de José Luis Ábalos con Carlos Alsina. Es de 2021, recién cesado, y Alsina le pregunta por la sorprendente primera decisión de la ministra que lo sustituyó Raquel Sánchez. Es que fue cesar Ábalos e inmediatamente cesó Koldo. Esto explicaba el exministro.

Hoy se han rescatado algunos elogios al bueno de Koldo. Como un arrobado texto que Pedro Sánchez Pérez-Castejón colgó en su Facebook cuando pretendía la Secretaría General del PSOE en 2014. Es un texto pródigo en elogios grandilocuentes: "Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras (…) Socialismo de raíz, así es Koldo, un inagotable aizkolari contra las injusticias, un ejemplo para la militancia".

¿Cuáles son los motivos reales por los que Ábalos cayó en desgracia de forma tan abrupta?

Hoy regresa una pregunta que jamás ha tenido respuesta. ¿Cuáles son los motivos reales por los que Ábalos cayó en desgracia de forma tan abrupta? ¿Por qué lo cesó Pedro Sánchez de forma fulminante tanto de su cargo en el PSOE como de su cartera de ministro?

La relación de Koldo con Ábalos era tan estrecha que fue él quien acompañó a Ábalos en la reunión secreta que el ministro tuvo con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, de madrugada en la pista del aeropuerto de Barajas.

Les voy a describir una escena de hoy en el Congreso de los Diputados.

Hoy en el Congreso, todos los diputados socialistas, bien atentos a los largos paseos que se daba con el teléfono móvil en la oreja el que fuera hombre fuerte del sanchismo, José Luis Ábalos, el que antes de caer en desgracia por razones aún por esclarecer, secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento. Luego atendía a los periodistas en los pasillos.

Él dice que no sabía de sus manejos y ha querido relacionarlo con el caso del hermano de Ayuso

En cuanto a Sánchez, hoy le han preguntado en Rabat por la operación y por Koldo. Él dice que no sabía de sus manejos y ha querido relacionarlo con el caso del hermano de Ayuso.

La diferencia es que uno, que se dedicaba a esto antes de la pandemia, nunca fue detenido y su caso fue pronto archivado porque no había ningún indicio de que mediara trato de favor, ni de que se inflaran precios ni de nada anormal en la operación. En este caso se aprecia la actividad de una organización criminal. La Guardia Civil tiene indicios de que se benefició de sus contactos en la administración para sacarse unas comisiones muy jugosas con la venta de mascarillas para los ministerios de Transportes, Interior y las comunidades autónomas de Canarias y Baleares.

Los investigadores estiman que el precio total asciende a 53 millones de euros. De hecho, la investigación partió de un denuncia del PP de Madrid contra tres contratos que vinculaban el Ministerio de Transportes con Víctor de Aldama, presidente del Zamora C. F.

Sánchez declaraba esto en Rabat a donde ha viajado por primera vez en la legislatura y lo ha hecho de forma un tanto sorpresiva. Lo anunciaba ayer la Moncloa, a unas horas de partir hacia Rabat, y sin precisar ni el motivo ni la agenda de la visita.

Hoy al fin supimos que al contrario que el anterior viaje, que fue zanjado con un desplante por parte del monarca, esta vez sí se vería con el Rey Mohamed VI.

Y tras esa reunión compareció ante los medios para explicar el resultado de su viaje a Marruecos. Sánchez confirma en Rabat que no hay fecha para la apertura de aduanas de Ceuta y Melilla. Y sin embargo, todo han sido buenas palabras.

