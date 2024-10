El monólogo de las ocho: "La Complutense ha cancelado el último máster que le quedaba por impartir a Begoña Gómez"

Tami Metzger es una israelí de 79 años que el 7 de octubre fue secuestrada en el Kibbutz Nir Oz. Estuvo 53 días en las garras de Hamás. Su marido murió cautivo de la organización terrorista. Cuenta hoy a Haaretz sus recuerdos de aquel imborrable. Como ella, fueron secuestrados 240. Más de cien permanecen en paradero desconocido, quién sabe si vivos o muertos.

Ha pasado un año. El 7 de octubre es una de esas fechas de las que no será necesario recordar el año. Bastará con decir el 7 de octubre y la memoria llevará a los Kibbutz masacrados por más mil terroristas que Hamás consiguió infiltrar en Israel después de haber saturado su sistema de defensa fronterizo.

Es un milagro que Rotem Holin esté viva, porque ella vivía junto a dos hijos entre la casa de la familia Kutz y la familia Goldstein-Almog. Los Kutz fueron masacrados. Padre, madre y tres hijos. A los Goldstein mataron al matrimonio y secuestraron a sus dos hijos.

Estas son las voces que resuenan hoy… en el primer aniversario del peor pogromo desde la Segunda Guerra Mundial, que también es el aniversario de la guerra que transformará para siempre Oriente Próximo. Hoy Israel combate en una guerra terriblemente cruenta en numerosos frentes. Contra Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano o los hutíes en Yemen, aunque el verdadero enemigo, digamos que el enemigo nodriza, es Irán, que es quien patrocina a todos estos grupos terroristas.

Hoy, el 7 de octubre, todavía se especula acerca de cuál será la respuesta de Israel al lanzamiento de centenares de misiles balísticos en el segundo bombardeo de Irán desde el 7 de octubre. Desde entonces, ha quedado descabezada la cúpula de Hezbola y de Hamás.

Parece que el fin de la carrera docente de Begoña Gómez. Porque la Complutense ha cancelado el último máster que le quedaba por impartir. Lo ha anunciado ella misma en su perfil de LinkedIn en un texto bastante indignado. Dice que ha sido una decisión sorpresiva porque aún quedaban 20 días antes de la finalización de la fecha de inscripción. Lo que dice la Universidad es que no se habían matriculado más que cuatro alumnos y que ha hecho lo que suelen hacer con aquellos títulos que no tienen ninguna demanda.

En cualquier caso, esta abrupta interrupción de su prometedora carrera docente no es el mayor de los problemas de Begoña Gómez. Desde el PSOE y el Gobierno quisieron convertirlo en el caso Peinado, como diciendo que esta es la persecución obsesiva de un juez monomaníaco. Pero no, no hay un caso Peinado, hay un caso Begoña Gómez y la investigación sigue adelante. Porque la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido no archivar el caso. La Audiencia Provincial de Madrid ha tomado una decisión y es no archivar el caso. Permite que el juez Peinado siga investigando los contratos con el empresario Carlos Barrabés y su cátedra en la Complutense. Solo deja fuera de las pesquisas y (cito el auto de la sala) "los hechos relativos a Globalia en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio y valorados en resolución judicial motivada".

Se lo traducimos, porque a estas alturas es probable que ya este perdido o perdida en la maraña del caso o los casos de Begoña Gómez. Qué es lo que sigue adelante… la investigación sobre el posible trato de favor a uno de los patrocinadores de su carrera docente, este empresario Carlos Barrabés, que contó con una carta de apoyo firmada por la esposa del presidente del Gobierno en el concurso de adjudicación de unos contratos públicos. También seguirá la investigación de la cátedra que le montó la Complutense, a pesar de no ser personal de la Universidad y de ni siquiera contar con una licenciatura. Lo que se queda fuera de la investigación son sus reuniones con la cúpula de Globalia antes del rescate con dinero público de la aerolínea Air Europa.

Para entender hasta qué punto es un golpe duro, basta con poner el oído. No hay argumentario, no hay respuesta siquiera. Veremos si no termina motivando otra carta.

Hace unos días aquí en la tertulia de la Brújula les advertíamos… cuidado que Luis Tudanca se está haciendo un Sánchez… Dícese de esa forma de blindarse mediante una apelación a la militancia.

Bueno, en resumen, es que Pedro Sánchez ha convocado un Congreso Federal para alicatar las estructuras del partido y hay quien se teme que su cabeza termine clavada en una pica. Es el caso de Luis Tudanca, dirigente socialista en Castilla y León, sanchista de primera hora, camisa vieja del sanchismo. Para que cuando todo empiece esto le pille blindado por la militancia, ha convocado unas primarias y Ferraz (así se llama al partido en Madrid, por la dirección) le ha dicho que eche el freno. Invoca un artículo de los Estatutos del Partido pero de forma muy torticera. Esto es lo que dice alguien como José Antonio Diez, el alcalde de León. Que es un hombre muy bregado en las luchas contra Ferraz, porque llevan intentando cargárselo desde hace años y no lo consigue.

Diez se pregunta qué ha cambiado: "Hace tres años Luis Tudanca acudió al Congreso Federal de Valencia, ungido ya como secretario general del PSOE de Castilla y León, y los estatutos eran exactamente los mismos que los que hoy están en vigor". Pero algo ha cambiado, claro, que Pedro Sánchez quiere a poner a una ministra como Ana Redondo en lugar de Tudanca.

El alcalde de León ha sido muy explícito en su denuncia de los manejos y las trampas del partido. Y no se priva de mencionar por su nombre y apellidos al secretario de Organización, Santos Cerdán.