El monólogo de las ocho: "El castigo de una menor financiación"

El misterioso impuesto a los ricos dio inicio a un concurso de ideas. Es la contraofensiva fiscal del Gobierno y de la izquierda en general contra las bajadas de impuestos anunciadas por Madrid, Andalucía o Murcia. Ximo Puig ha aportado su idea: castigar financieramente a las comunidades que decidan, en virtud de su autonomía, reducir la presión fiscal sobre sus ciudadanos.

Es en declaraciones como esta donde la lucha fiscal revela su verdadero rostro político. Porque quienes dicen trabajar para preservar la calidad de los servicios públicos, lo que proponen es un castigo para quienes vivan en esas comunidades. El castigo de una menor financiación.

El impuesto en el que trabaja con tanta discreción María Jesús Montero es tan misterioso que nadie sabe a quién gravará, ni qué gravará, ni cuánto gravará. Por no saber, ni siquiera sabe nadie cómo puede hacerse legalmente lo que propone el Gobierno. Esperamos con ansiedad ese momento. A ver cómo se obra el prodigio.

Hoy dice 'Cinco Días', y es un periódico bien informado de lo que se cuece en el Gobierno, que "el impuesto a las grandes fortunas sustituirá a patrimonio en las regiones donde se bonifica, como Madrid". Pero oigan, el impuesto de patrimonio no puede ser sustituido porque no dejará de existir, será bonificado al 100%, que es distinto, y en España no es constitucional la doble imposición, esto es, cobrar dos veces por lo mismo.

Mientras debatimos cómo se combatirá a quienes bonifican el impuesto de Patrimonio, hoy se ha sumado Galicia, si bien a medias. El presidente Alfonso Rueda ha anunciado una bonificación del 50% del impuesto de patrimonio en la comunidad. Es inevitable que todos miren a las comunidades gobernadas por el PP, porque aunque les deja autonomía para que decidan, parece que la doctrina Feijóo es bien contraria a este impuesto anacrónico y exótico.

El presidente del Partido Popular ha estado hoy debatiendo con José María Aznar en un Campus de FAES y, hombre, Aznar fue bastante más contundente, como era de esperar, cuando se refirió a la política económica de la izquierda realmente existente.

La posible dimisión de Lesmes

La situación de la Justicia es crítica. Tan rotundo como esto. Ahora, ¿puede empeorar? Sí. Eso es lo que debería preocuparnos. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ya tiene ultimada su dimisión, impotente ante el bloqueo que sufre el órgano de gobierno de los jueces por parte del poder legislativo.

El propio Lesmes ha encargado un informe al gabinete técnico del Consejo sobre quién debería relevarlo y el texto concluye que debe ser Marín Castán, que actualmente es vicepresidente del Supremo. Así que sus amenazas, tan comprensibles, se van a cumplir. Si no se haya una solución al momento crítico del Poder Judicial, él se va.

Para Lesmes la prueba del ocho es la visita del comisario de Justicia Didier Reynders, que viaja a España la semana que viene con el objetivo de "acercar" posturas entre el Gobierno y la oposición para que "se pongan en marcha" los nuevos nombramientos del órgano de gobierno de los jueces. Si después de esto no hay acuerdo para desbloquear el órgano Lesmes se va. Y ya lo tiene todo preparado.

El bloqueo del CGPJ ha conducido al Poder Judicial a una situación límite. Juzgados que no cubren las vacantes, retrasos, precariedad, descrédito y un conflicto tremebundo entre los poderes. Nuestro Javier Caraballo decía hace poco en 'El Confidencial' que no es exagerado hablar de un golpe del legislativo al judicial y yo creo que no está mal enfocada esta afirmación.

Ahora, también ha contribuido a asumir en el descrédito a la Justicia y a las instituciones en general la fantástica odisea de Dolores Delgado, una mujer que jamás, jamás, jamás ha querido guardar las apariencias. Su nombramiento como fiscal general del Estado jamás guardó la debida apariencia de imparcialidad y ahora su ascenso a lo más alto del escalafón de la carrera fiscal no guarda el más mínimo decoro.

Su sucesor en el cargo de Fiscal General del Estado ha facilitado con su voto de calidad que ella puede ascender a la máxima categoría, fiscal de sala togada militar, en contra de la mayoría del Consejo Fiscal. Se lo contábamos ayer en cuanto saltó la noticia. Hoy ya hay reacciones y son las previstas.

Rusia y los crímenes de guerra

Si ahora les digo que Rusia ha cometido graves violaciones de los derechos humanos en Ucrania, ustedes dirán: "hombre, pensábamos que la Brújula era un programa de noticias". Lo verdaderamente novedoso del informe que hoy se dio a conocer es que lleva el sello de la ONU.

La misión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas en Ucrania determina que muchos de los asesinatos se perpetraron en personas que estaban detenidas y cuyos cadáveres han aparecido con heridas en la cabeza, las manos atadas a la espalda o cortes en la garganta.

Esto se lo habíamos contado en cuanto empezaron a desenterrar cadáveres en Izium. Es tal la brutalidad de la ocupación que esto quedará inscrito para siempre en la historia trágica de Europa.

El único consuelo, parco consuelo para las víctimas, es que a Putin nada de esto le ha salido bien. Todo lo que se va conociendo de su reclutamiento de pobres almas para ir a morir a Ucrania es un desastre. Una chapuza sin paliativos.

Hoy Xavier Colás firma una crónica de gran corresponsal, que es lo que es, porque además es una exclusiva de resonancia mundial. Ha visto cómo en el metro de Moscú se va reclutando a soldados y se recurre a las zonas más pobres para poder completar la leva y llevar carne de cañón al frente.

Se están compartiendo vídeos de las charlas de reclutamiento que son un poema. La improvisación, la falta de recursos y cómo tipos con una curda de no tenerse en pie, parte hacia la guerra. Pero como decía aquel, con una curda no del Kurdistán sino más bien de Smirnoff o de Stolichnaya.

En el Donbás, mientras, se celebra la farsa de unos referéndums que pretenden darle una apariencia de legalidad a la agresión.