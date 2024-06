El monólogo de las ocho: "Las cartas firmadas por Begoña Gómez no son bulos, son hechos"

Pedro Sánchez, dice la firma de la carta. No hay membrete oficial ni siquiera incluye su cargo. Firma sólo como Pedro Sánchez y en esta nueva carta, enviada a las 7 y diez a través de X, no anuncia un tiempo de reflexión ni desde luego su dimisión. Se dedica a atacar a los medios de comunicación y al juez que ha decidido llamar a declarar a su esposa como imputada. Le acusa de tratar de interferir en las elecciones europeas.

Begoña Gómez está formalmente imputada por los delitos de tráficos de influencias y corrupción en sector privado. Utilizamos el viejo término porque la condición de investigada ya la tenía pero todavía no había prestado declaración. El juez instructor ha dado orden a la Policía Judicial para que entregue "personalmente" a Begoña Gómez su citación. Será el 5 de julio, después de una nueva ronda de testificales en la que escuchará lo que tengan que decir, entre otros, el empresario Carlos Barrabés.

Este es el caso Begoña, no el de las reuniones con la cúpula de Globalia, sino el de las cartas dirigidas a la administración pública en apoyo de las empresas del patrocinador de su máster Carlos Barrabés.

Por el momento, sobre ella solo pesan indicios de delito, veremos si terminan en un auto de procesamiento, pero los indicios que señala el auto de imputación del juez no son bulos inventados en oscuros sótanos digitales. Las cartas en favor de Barrabés existen, como existen otro tipo de actuaciones que no son objeto de esta investigación y que sin embargo resultan muy temerarias si las hace la mujer del presidente del Gobierno.

Si no, pruebe usted, ciudadano o ciudadana particular, a reunirse con Indra, Telefónica y Google para solicitarles que les fabrican un software gratis. Es probable que las carcajadas resuenen tanto que se escucharían en Mountain View, California. Y en el improbabilísimo caso de que consigan convencerles, prueben a registrarlo a su nombre y no en el de su empresa en el registro de patentes…

No. Mejor no pruebe.

La noticia recorre ya la prensa internacional. De Le Figaro a Bloomberg, pasando por Clarín, La Reppublica, Le Monde o el Diario de las Américas.

La noticia ha caído a plomo sobre la campaña de las europeas y es perfectamente legítimo preguntarse por qué la ha tomado hoy el juez. Tan legítima es la pregunta que el juez ha considerado muy conveniente explicarlo en su auto. Viene a decir que si no fuera por las prisas de la Fiscalía, él se habría esperado al transcurso de otras diligencias antes de citarla a declarar. Pero como la Fiscalía se apuró con esa «infrecuente celeridad», esto ha provocado que la Audiencia Provincial se pronunciara en un auto que (según el juez) expone elementos que confirman la aparente sospecha inicial. Todo esto ha influido en la decisión de citarla ya. De otro modo él no la citaba todavía para evitar una “estigmatizacion infundada”.

Les traduzco todo este embrollo. Hay una guerra entre la Fiscalía y el juez. Pero es que hasta los que están vertiendo todo tipo de sospechas sobre el juez han de reconocer que la actuación de la Fiscalía en este caso es asombrosa, que es una forma muy amable de decir que es escandalosa. En su aguerrida defensa de Begoña Gómez y en su celo por que todo esto se archive cuanto antes. Lo que dice el juez sugiere es que si la Fiscalía no hubiera tenido tal ansiedad… él no habría llamado a declarar a Begoña Gómez en una fecha tan señalada.

Miren, en campaña no hay Consejo de Ministros inocente y el de hoy estaba destinado a aprobar toda una serie de medidas amabilísimas para engrasar un poco la caravana socialista. Sin embargo no se ha privado la portavoz de utilizar su privilegiada plataforma pública para, más que defender a la mujer del presidente, atacar a la oposición. Que se trata no ya del habitual uso partidista de la rueda de prensa del Consejo de Ministros sino del uso familiar de la misma.

Lo que aquí hay es un auto de imputación del juez. Porque en España todo el mundo tiene derecho a la acción judicial, pero quien decide si alguien se sienta en el banquillo es un juez. Igual que quien decide si un caso se archiva es un juez y no la Guardia Civil. Este no es un caso de Manos Limpias contra la Guardia Civil.

Y respecto de los bulos. Las cartas apoyo a Barrabés firmadas por Begoña Gómez están a disposición de cualquiera que quieras consultarlas porque El Confidencial las ha publicado. Esa es la sustancia que investiga el juez.

No son bulos, son hechos y un juez decidirá si son constitutivos de delito.

El Partido Popular en este asunto ha ido muy por detrás de la investigación. Tanto que se enteró de la condición de investigada de Begoña Gómez un mes y medio después que el presidente del Gobierno. Quiero decir que en esto no se le puede acusar de precipitación. Hoy el portavoz Borja Sémper ha elevado el tono y ha señalado que quizás ya ha llegado el momento de asumir responsabilidades políticas.