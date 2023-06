El monólogo de las ocho: "En campaña electoral, las iniciativas más inocentes se pueden volver en contra"

A la velocidad a la que se suceden los escándalos, a veces parece que de todo ha pasado una eternidad y a veces uno se sorprende de que haya pasado tanto tiempo de un acontecimiento sin que nadie haya asumido la responsabilidad de lo ocurrido. Hace un año ya desde aquel salto masivo a la valla de Melilla que se cobró la vida de muchas personas. Esto de muchas es una imprecisión deliberada porque no sabes siquiera cuántas vidas se perdieron en aquella operación por la que Marruecos cosechó tantos elogios del gobierno español.

Amnistía Internacional ha actualizado ahora el balance de víctimas. Dice que no fueron 23 sino 37 las personas que fallecieron en aquel intento de cruzar la frontera en el paso del barrio chino en Melilla. Si los datos difieren tanto será porque la organización denuncia que hasta ahora las autoridades de España y Marruecos se han negado a hacer una investigación efectiva e independiente de lo ocurrido.

No ocupará demasiado tiempo en la conversación público este aniversario. De hecho se solapa con otra investigación que ha abierto el Defensor del Pueblo para esclarecer por qué España no acudió al rescate de la patera naufragada el pasado miércoles cuando se dirigía a Canarias. España pidió a Marruecos que se hicieran cargo del rescate, y la tardanza de los medios marroquíes, que se demoraron 12 horas en llegar a la zona provocó la catástrofe. Dos personas murieron, que se sepa de forma fehaciente, porque desaparecieron otras 34. Entre las fallecidas confirmadas, una niña de cinco años.

No es la cuestión más candente que tiene el PP entre manos, pero sí la más pintoresca. Convengamos en que no ha sido la idea más feliz del equipo de comunicación y propaganda del PP. Es que ahora después de toda la mofa por lo de Verano Azul. Después del «Que te vote Chanquete» y otros memes, resulta que RTVE ha entrado en litigios con el PP porque le dice que no puede utilizar la marca de Verano Azul, que es una marca registrada y que la música tiene unos derechos. Ya ven que en la campaña electoral, hasta las iniciativas más inocentes se pueden volver en contra de uno.

Lo que de verdad le preocupa al Partido Popular ahora es la trasladar una imagen de mínima coherencia

Pero esto son minucias, lo que de verdad le preocupa al Partido Popular ahora es la trasladar una imagen de mínima coherencia respecto de su política de pactos en las comunidades españolas. Hoy el portavoz Borja Sémper, ya calzado, se lo explicaba a Susanna Griso en el plató de Espejo Público. Mientras tanto Alberto Núñez Feijóo y una procesión de barones y dirigentes del partido se dirigían a la Real Casa de la Correos para aplaudir a rabiar a Isabel Díaz Ayuso, que hoy juraba el cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Entre las que han elogiado hoy con afectuosas y admiradas palabras a las presidenta de Madrid está María Guardiola, la extremeña que dice: «Enhorabuena a @IdiazAyuso, una mujer valiente y libre a la que respeto y admiro y la mejor presidenta que pueden tener los madrileños. Estoy orgullosa de compartir con ella militancia en un partido plural y abierto como el @ppopular".

Cualquiera podría pensar hoy que Guardiola quiere llegar a un lugar parecido al que ha alcanzado Ayuso pero por un camino diferente. El problema es que a donde ha llegado es a un callejón sin salida, porque las negociaciones para investirla están rotas y lo único que por ahora tiene que decidir Guardiola es si permite que gobierne Guillermo Fernández Vara o se arriesga a que la culpan de haber forzado una repetición electoral. Porque el candidato a una investidura en Extremadura es hoy Vara y solo falta una fecha para el pleno.

De esa quiebra de la confianza es muy difícil regresar

Hoy desde luego Alberto Núñez Feijóo daba el acuerdo en Extremadura por imposible. Hay una señal inequívoca de cuándo es imposible de regresar a una mesa de negociaciones, que es cuando se publican en un periódico las comunicaciones privadas de los equipos negociadores. De esa quiebra de la confianza es muy difícil regresar.

En Aragón todo es bien diferente. La discreción ha guiado las negociaciones y han conseguido salvar el primer obstáculo del calendario que es la constitución de la mesa del parlamento regional, que será para Vox. Ahora lo que reclaman los de Abascal es un acuerdo programático por el que Jorge Azcón se comprometa a impulsar determinadas políticas si le brindan la presidencia.

¿Y en Murcia? No parece que se haya avanzado demasiado, lo que asegura el equipo de López Miras es que él está demasiado cerca de la mayoría absoluta como para tener que sellar una coalición de Gobierno y lo que explican desde Vox es que el resultado que han obtenido es tan bueno que no pueden renunciar a entrar en el gobierno. Y en estas se encuentra el Partido Popular, que ahora trata de fijar lo más parecido a una posición oficial del PP respecto de los pactos con Vox y de explicarlo.

Cuanto más hablan los dirigentes de Sumar, más difícil es entenderles

Ocurre algo fascinante con Sumar. Cuanto más hablan sus dirigentes, más difícil es entenderles. Quiero decir, que hoy es más difícil que ayer saber cuál es su postura respecto a la unidad nacional, la soberanía nacional y un referéndum por la independencia en Cataluña. Los comunes insisten en que este es un asunto zanjado porque ellos lo llevan en su programa electoral desde antes siquiera de que Sumar fuera un proyecto. Aquí lo interesante es escuchar a una persona que está en la cúpula de Sumar, porque es el jefe de campaña de Yolanda Díaz, pero que a la vez pertenece a Catalunya en Comú. Ernest Urtasun.

Pero esto no aclara nada, sólo es una forma de posponer una respuesta, porque esa mesa de diálogo es una artefacto extraño que le sirvió a Pedro Sánchez para apaciguar a sus socios de Esquerra. Lo importante es qué opina Sumar, si existe un derecho de autodeterminación de los pueblos que justifique la convocatoria de un referéndum que le consulta a los catalanes y sólo a los catalanes cuál quieren que sea su relación con España, como si al resto de los españoles fuera un asunto que no les compete.

En realidad lo de la mesa y lo de votar las conclusiones que de ahí se extraigan un nuevo estatuto, por ejemplo, igual que el antiguo pero sin el expurgo en la confianza de que Candido Conde Pumpido ahora sí lo valide es una idea del PSOE, que ahora reivindica Félix Bolaños, cuando le preguntan por el referéndum de sus socios.