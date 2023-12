El monólogo de las ocho: "La alianza con Bildu no es en absoluto circunstancial"

No hay tregua navideña. La política ni siquiera está atrincherada porque de hecho hoy casi todas las noticias relacionadas con la política son los ecos de los enfrentamientos de la pasada semana. Quizás solo haya algo levemente alentador y es, fíjense lo que son las cosas, la reacción a la situación crítica que vive el Parque Doñana.

Hoy conocíamos, porque lo publicaba El País, que Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) habría expulsado a la reserva andaluza de su prestigiosa Lista Verde. Esta tarde se reunía el Pleno del Consejo de Participación de Doñana y además de estudiar el acuerdo alcanzado entre Juanma Moreno y Teresa Ribera, seguramente discutirán las razones por las que el enclave ha sido excluido de una lista en lo que supone un severo toque de atención. Lo que niega el gobierno andaluz es que esto tenga algo que ver con la proposición de ley de la discordia, más que nada porque sus efectos no podían haberse percibido.

Decía esta tarde la vicepresidenta Teresa Ribera que ella no. Lo cierto es que el parque natural está atravesando unas horas críticas, pero al menos se ha convertido en un oasis político, donde gobierno del PP y el PSOE pueden colaborar para tratar de solucionar el problema. Se ha producido alguna escaramuza en la atribución de las responsabilidad. Pero, lo cierto es que el clima de la discusión hoy es una anomalía.

En cuanto al clima meteorológico, que tanto tiene que ver en las desgracias de Doñana. Ahora sí se están enterando de que han llegado las navidades. Pero esto es lo normal, o debería serlo, que lo anómalo son las temperaturas que han reinado en España con las luces de la Navidad ya encendidas y hasta ahora, ya a cuatro días de la Lotería.

Justo en la víspera de la Lotería se va a reunir el ministro de Justicia Félix Bolaños con el presidente del Tribunal Supremo Francisco Marín-Castán. Quizás no lo recuerden, pero la reunión fue pospuesta después de los ataques proferidos por los socios del gobierno a varios jueces por su nombres de apellidos. Hoy es otro magistrado el juez de Prada el que pide amparo al CGPJ, por los ataques de otro partido, en concreto el senador del PP José Antonio Monago. El juez de Prada es quien incluyó en la sentencia de la Gürtel las frases extemporáneas que Sánchez utilizó para justificar la moción de censura. Y Monago lo recordó y lo puso como un caso claro de lawfare.

Desde luego no ha sido lo más inteligente que habrá ventilado la factoría de ideas del PP. En realidad, los jueces claro que pueden estar sometidos a la crítica y claro que puede actuar mal e incluso corromper su función. El verdadero problema es que el Gobierno ha transigido con una serie de medidas que directamente dan la razón a los delincuentes del procés que vienen difamando a los poderes del estado desde que comenzaron su aventura delincuencial. Y en ese sentido nada tan lesivo como la impugnación de toda la instrucción y la persecución del delito que supone la ley de amnistía, que al final es una forma de declarar por la vía de los hechos que los jueces jamás debieron perseguir el delito.

Aunque ahora lo que preocupa a los jueces es el desarrollo de las comisiones legislativas pactadas y aprobadas en el Congreso y que estarán dedicadas a la reapertura de casos sentenciados y a la difamación de los poderes del Estado. Seguramente lo que le pregunte Marín-Castán es si van a permitir que sienten a jueces en esas comisiones. Hoy Félix Bolaños ha querido enviar un mensaje de tranquilidad. Pero ya saben que esto tiene el efecto contrario muchas. Cuando alguien se levanta y dice: «Todos tranquilos, que aquí no pasa nada». Es cuando temes que realmente algo esté pasando.

Estas palabras las pronunciaba Félix Bolaños en la tradicional entrega de despachos de la promoción de nuevos fiscales. Este es un acto en el que se ha hecho evidente porque en este acto el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz ha tenido que pronunciar uno de esos discursos ejemplarizantes sobre el Estado de derecho.

Pero Álvaro García Ortiz tiene poca credibilidad para estos discursos, porque fue ratificado como candidato un día después de que el Supremo sentenciara que había favorecido mediante una desviación de poder el ascenso de su predecesora Dolores Delgado y porque ha sido declarado no idóneo por aquellos a los que ahora reclama lealtad institucional.

Hoy ha vuelto a hablar el menos retórico del Consejo de Ministros, que es Óscar Puente y que ha dicho que son poco democráticas las manifestaciones que reunieron a miles de personas contra la cesión del PSOE.

Es muy significativo que sobre esto no haya abierto todavía la boca la presidenta navarra María Chivite. Políticamente es significativo. ¿Por qué no habla para explicarlo si es la secretaria general del PSN? Pero ya lo dice todo Óscar Puente, cuyos argumentos no dejan lugar a dudas. Por otro lado es algo perfectamente conocido. La alianza con Bildu no es en absoluto circunstancial. Sólo se ha roto un nuevo tabú, ya no sólo se apoya en Bildu sino que apoya a Bildu.

En estas circunstancias, ¿habrá una reunión física entre Sánchez y Feijóo? Desde luego no se han puesto de acuerdo con la fecha y la entrega de Pamplona a Bildu de los socialistas solo ha ensanchado la distancia entre ambos.

Esto decía Borja Sémper, portavoz del Partido Popular. No crean que esto va a mejorar. Quiero decir, que si esperan a un momento más propicio, igual les da 2026. Miren mañana, por ejemplo, lo que va a ocurrir. El PP está convencido que el PSOE va a aceptar la tramitación de una proposición de ley de Sumar para la despenalización del enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la Corona y el delito contra los sentimientos religiosos.

Esto es algo que periódicamente los socios del PSOE quieren aprobar. Y tiene toda la pinta de que es una operación política para que Yolanda Díaz pueda ganar un poquito de perfil radical frente a Podemos, que la tacha de socioliberal. Pero quién sabe… eh… ahora que Bildu es socio preferente. Igual quieren ahorrarles algún lío con la Justicia. Miren, a Oriol Junqueras le derogaron la sedición por la que fue condenado, a Mertxe Aizpurua le pueden derogar el enaltecimiento del terrorismo por el que fue condenada.

VÍDEO DEL MONÓLOGO