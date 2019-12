La mirada cítrica: Los milagros de la economía española

OPINIÓN EN LA BRÚJULA

Y la economía española también es un milagro... Y si no juzguen ustedes. Con la inestabilidad política que no cesa en el último año, con dos elecciones generales, sin gobierno. Con unas negociaciones abiertas entre el PSOE y un partido que reniega del concepto de España, como es ERC, el procés que no cesa, el Brexit recortando la llegada de turistas británicos.