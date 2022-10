La mirada cítrica: Demasiados frentes abiertos en Europa

Carlos III tuvo que esperar 70 años para llegar a ser Rey y en un mes lleva YA dos primeros ministros. Rishi Sunak solo ha tenido que esperar mes y medio para acceder a Downing Street. Sunak está haciendo historia. Es el primer ministro más joven desde XVIII y el más rico, 840 millones de euros. También es el primer premier no blanco, de origen hindú, nacido en Southampton. Todo un cambio.

En las primarias Sunak calificó de “cuento de hadas” el plan económico de Liz Truss. Sunak fue banquero, comenzó en Goldman Sachs, donde también trabajó Draghi. Y como este sabe de la necesidad de la credibilidad en las cuentas. Así que necesitará algo más que magia para recuperar la estabilidad y la confianza en el Reino Unido. Sunak afirma que lo primero es controlar la inflación “la ladrona nocturna”. Sunak gobernará Britannia

Los mercados financieros, sobre todo el de deuda pública, han reaccionado con mejoras.. La deuda pública británica ha mejorado más del 7% en la jornada. Su rentabilidad baja al 3 con 7%, mejor que la estadounidense. Las bolsas europeas al alza y la española un 1,80% arriba

Y esto contrasta, en parte, con lo ocurrido en China. Hay preocupación por la concentración de poder en manos de Xi Jinping y así lo han demostrado los inversores en la bolsa de Hong-Kong, que ha caído hoy más del 6%. Echan de menos representantes reformistas. Además, el PIB de China ha avanzado un 3,9% en el tercer trimestre, lejos de las expectativas iniciales mientras la crisis inmobiliaria sigue ensombreciendo el panorama

Y en España estamos en vísperas del debate presupuestario en el Parlamento. Una cuentas públicas que no logran el favor del Instituto de Estudios Económicos. No. No cuentan con sus bendiciones. El Instituto de Estudios Económicos, cercano a la CEOE, considera que estos presupuestos van a favorecer la inflación. Son irreales, dice el presidente del Instituto, Iñigo Fernández de Mesa, quien añade que traen más presión fiscal a las empresas

Y a todo esto el Gobierno negocia con la Comisión Europea flexibilizar las condiciones en el Perte del coche eléctrico para que también puedan optar la Ford y la Renault. Un Perte que intenta evitar salir de curva tras las amenazas de Volksvagen de retirarse del mismo

Y donde también ocurren cosas extraordinarias es el mercado del gas. Si. Hoy, durante dos horas, el precio al contado del gas natural en Europa ha rozado el colapso y ha llegado a pagarse en negativo. Como ocurrió con el petróleo durante el confinamiento por la Covid. Y es que, Rafa, haber problemas de almacenamiento de gas natural en Europa. Ha llegado a venderse el megavatio a menos 15 con 78 euros.

Demasiados frente abiertos en Europa: crisis energética, los efectos de la Guerra de Ucrania, la crisis económica y ahora nuevo primer ministro en el Reino Unido. Sunak es un brexiter de primer hornada. Favorable al Brexit y dispuesto a dar guerra a Bruselas. Tormenta en el Canal, en las aguas del Canal