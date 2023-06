La mirada cítrica: "Veremos si hay paros en mitad de la campaña electoral"

Ya tenemos preaviso de huelga en Correos, al menos en Correos de La Comunidad de Madrid. El Sindicato Libre ha presentado un preaviso de huelga entre los días 7 y 23 de julio. Reclaman a Correos la contratación de, al menos, 11.000 trabajadores como refuerzo. Este sindicato es mayoritario en Madrid, pero no en el resto de España. Así que ya veremos si hay paros en mitad de la campaña electoral y del voto de correo en unas zonas y no en otras.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que la economía avanza, rechaza que se deroguen sus medidas y utiliza una definición muy técnica para explicar la evolución. El caso es que España pedirá a Bruselas otros 94.000 millones de euros de ayuda dentro del Programa de Fondos Europeos de recuperación. Mañana está previsto que se apruebe la solicitud en el Consejo de Ministros. Serán 10.000 millones de transferencias y 84.000 millones en préstamos cuando sigue la polémica sobre la lentitud en el reparto del dinero comunitario recibido hasta ahora.

Además, el conflicto de la fresa no cesa. Se enreda aún más. La delegación parlamentaria alemana se lo piensa y no viaja a Andalucía. La fresa es un alimento que reduce el colesterol y el riesgo de hipertensión. Más de uno debería tomar alguna fresa más. La delegación de parlamentarios alemanes que estaba por nuestro país ha interrumpido su viaje a Andalucía. Dicen que para no influir en la campaña electoral. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, le parecía bien la llegada de la delegación alemana a Andalucía, Ahora le parece bien, que no vayan. El ejecutivo andaluz afirma que al Gobierno de Sánchez le ha salido el tiro por la culata con el boicot a la fresa onubense. El presidente de la CEOE rechaza las campañas de descrédito.