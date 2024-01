La mirada cítrica: "Los trabajadores que cobran el Salario Mínimo deberán armarse de paciencia"

Los trabajadores que cobran el Salario Mínimo deberán armarse de paciencia. En la nómina de enero no verán ninguna subida. Y es que el Gobierno se retrasa. Vamos que no ha sido capaz de articular y aprobar el Decreto de aumento del SMI. El incremento será retroactivo, pero hasta la nómina de febrero no habrá subida de sueldo. Quien si notará un aumento salarial serán los funcionarios, un 0,5% adicional por el crecimiento del PIB el 2,5% el año pasado. La economía española se aceleró en el último trimestre, lo que puede suponer un trampolín para este año, según el ministro Carlos Cuerpo.

España es el país que más avanza de las grandes economías, gracias a la fortaleza del consumo. La patronal alerta de la debilidad de la inversión cuando el FMI advierte de la fragilidad de la eurozona y limita al 1,5% el avance del PIB español para este año cuando la inflación coge de nuevo aire y energía y alcanza el 3,4% por culpa del encarecimiento de la luz.

La atención también está puesta en las protestas de los agricultores franceses. Malestar que se ha ido extendiendo por toda Europa y que también llega al campo español. Las principales asociaciones agrarias anuncian movilizaciones.

Asaja, COAG y UPA anuncian protestas para las próximas semanas que comenzarán en las regiones. Las organizaciones profesionales de agricultores y ganaderos reclaman precios justos, menor burocracia y que los productos importados deban cumplir las mismas exigencias sanitarias y ecológicas que los cultivos españoles y europeos.

A estos problemas se une la pertinaz e insoportable sequía en algunas zonas como Cataluña o Andalucía. Esta última ha solicitado a Bruselas que se active el Fondo de Solidaridad de la UE porque calculan que han perdido 9.000 millones en dos años en el agro. Y hablando de pérdidas, los españoles han visto volar 600 euros de promedio en su poder de compra, según la Fundación Adecco.

Elon Musk quiere revolucionar la industria de los implantes

Elon Musk ha anunciado que ya hay un humano con un implante de Neuralink en su cerebro. La autorización es para combatir lesiones cerebrales. Pero, el industrial estadounidense imagina nuevas funciones y horizontes, más allá de los objetivos médicos, como explica su propia empresa

Estamos a un paso del trans-humanismo. Entretanto, la estadounidense UPS, una de las mayores empresas logísticas del mundo, tiene casi medio millón de trabajadores en todo el mundo. Ha anunciado el despido de 12.000 empleados, aduce que ha ganado solo 6.700 millones de dólares, un 40% menos y ha comenzado a utilizar inteligencia artificial para sus operaciones y, a la vez, quiere que sus operarios abandonen el teletrabajo. Estamos al inicio de la metamorfosis económica.