La mirada cítrica: El termómetro de la estanflación, en lo más alto

El economista Arthur Okum creó en los años 70 del pasado siglo lo que se conoce como el Índice de la Miseria, una manera de medir los riesgos de estanflación en una economía y advertir, de paso, de los primeros síntomas de malestar social. Este índice es fácil de elaborar, se suma la inflación a la tasa de paro. Una alta tasa de paro es el reflejo de una ralentización o estancamiento económico, que unido a una alta inflación da como resultado la temida estanflación.

Pues bien, según el Ned Davis Researchs, España es el país europeo donde el termómetro de la estanflación es más alto, nada más y nada menos que 20 puntos. Algo más de 7,6% de inflación y 12,4% de paro. España está muy por encima del segundo que llega justo detrás, Grecia. Y este índice también, según los economistas, según Okum, adelanta malestar social. Y por lo que se ve no se equivocó mucho.

En el Gobierno, Luis Planas, el ministro de agricultura y pesca, lleva muchos años en esto de la faena. Y sabe que los problemas no se pueden dejar en el cajón, al final desprenden mal olor. Por eso, desde el primer momento, ha buscado negociar con los pescadores. Falta concreción en las medidas que pasan por agilizar las nuevas ayudas directas europeas, limitar al máximo el impacto de la subida del gasóleo, medidas específicas de apoyo y se examinará la posible exención de las tasas portuarias para mitigar la elevación de costes.

El conflicto de los camioneros, mucho mas revirado y complicado

Como apuntaba un líder empresarial, en estos instantes lo valiente en este país es ser moderado. El Gobierno ha tenido que adelantar a mañana las negociaciones con el Comité Nacional del Transporte. Nadia Calviño y Raquel Sánchez ofrecieron a los camioneros ayudas por valor de unos 500 millones, a falta de concreción. Unidas Podemos eleva el envite. Ofrece 1.200 millones, 3.000 euros por camión y un tope en el precio del gasóleo en 1,50 euros por litro. Habrá que ver si la parte socialista del Ejecutivo acepta el envite y dos más.

CCOO y UGT no querían desaparecer y se manifestaban esta tarde contra la carestía energética y la CEOE estalla contra el Gobierno para que clarifique sus medidas. España lleva 10 días con la huelga del transporte. La industria alimentaria roza el colapso. La del Gran Consumo advierte de unas pérdidas diarias de 130 millones. La siderurgia se gripa. Y ya el remate, en las granjas no solo comienzan a morir animales por hambre, es que no hay camiones para llevarse los cadáveres, lo que supone un peligro para la salud pública.

Esto en vísperas del Consejo Europeo, clave para aprobar medidas que frene el alto coste de la energía. Alemania rechaza topes al precio del gas e incrementar las sanciones a Rusia. Sholz teme quedarse a media luz. Vladimir Putin huele la debilidad y anuncia que quien quiera su gas o su petróleo deberá pagar en rublos. Una fórmula para reflotar el depreciado rublo dentro de la estrategia, aún mayor, del frente económico de la Guerra en Ucrania. ​