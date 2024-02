La mirada cítrica: "En el seno del Gobierno emergen más diferencias en la política del ladrillo"

Día de San Valentín y también Dia Internacional de la Energía, no hay nada como la atracción que se profesan el ánodo y el cátodo, el polo positivo y el polo negativo. Europa sigue adelante con sus deseos de que las energías renovables supongan el 30% del mix energético en seis años. Complicado.

La capacidad de las baterías eléctricas se multiplicará por siete para 2030. Pero, el coche eléctrico sigue generando dudas y la OPEP, que le va la existencia en ello, afirma que las renovables no sustituirán a los combustibles fósiles.

En el sector agrario las protestas han incrementado su intensidad, en especial en Cataluña y Andalucía, donde diversas columnas han cortado intermitentemente los accesos a Sevilla, con más intensidad la A-49. Los manifestantes han bloqueado durante horas el Puerto de Motril y anuncian más movilizaciones. En Cataluña lo más destacado es el corte al tráfico de la AP7 que ha afectado a la circulación con Francia. Y en Bruselas el comisario de agricultura, Janus Wojciechowsky, ha propuesto un plan de ayudas nacionales de hasta el 10% del total de la PAC para compensar el aumento de los costes que sufren los agricultores. Una fórmula para aplacar las protestas. Mañana, reunión de las organizaciones agrarias con el ministro Luis Planas.

Díaz rechaza el programa de avales de Sánchez

El Supremo dice que el Estado no debe devolver el dinero cobrado por los ayuntamientos con el impuesto de plusvalías. Pero, a la vez deja abierta la puerta a futuras reclamaciones si no ha habido incremento de valor. Recordemos que el cálculo de este tributo se anuló por el Constitucional. Y en el seno del Gobierno emergen más diferencias en la política del ladrillo. Yolanda Diaz no avala el programa de avales de Sánchez para que los jóvenes adquieran su vivienda. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso anuncia más deducciones y bonificaciones para la compra de una casa mientras arremete contra la Ley del Alquiler. Desde 2021 la oferta de alquiler ha caído un 57% en España, según Tecnocasa y en Madrid y Barcelona alrededor del 70%.

Y este miércoles se nos acumulan las noticias de empresa. Primero, tenemos a las Granolas. Así denomina Goldman Sachs a las más grandes empresas europeas, granolas. Son once. Se trata de Glaxo, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L' Óreal, Luis Vuittom, AstaZeneca, SAP y Sanofi. La mayoría son farmacéuticas, hay una perfumería, de alimentación y otra de lujo y dos grandes tecnológicos, ASML y SAP. De todas ellas la más valiosa es Luis Vuitton con 400.000 millones, en segundo lugar aparece la danesa Novo NordislK y con la medalla de bronce la suiza Nestlé.

La empresa de transporte Lyft, de coches con conductor, ha derrapado en la presentación de sus cuentas. Ha puesto un cero de más en sus previsiones de margen. Sus acciones se dispararon casi el 70% hasta que se descubrió el error. No iba a aumentar 500 puntos básico, solo 50. El cero, como número con significado propio, apareció en la India, con el matemático Brahmagupta en el siglo VII. Y los primeros testimonios estaban relacionados con las dimensiones de un jardín. En Europa tuvimos que esperar a que lo introdujera Leonardo Fibonacci, el de la sucesión de Fibonacci(1-1-2-3-5-8-13-21…), La relación entre cada número se aproxima al número áureo, el número de Dios. (1,618…) Y en Lyft pues tendrán que buscar nuevos contables.