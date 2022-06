La Mirada Cítrica: Los Rolling, unos exiliados fiscales de postín

Como este es un espacio de información económica hoy he decidido comenzar hablando de uno de los estudiantes de economía más famosos de la historia. Estudiante destacado de la London School of Economics. Brillante como pocos. Asesor fiscal a en sus horas libres. Ahora mismo está trabajando, y trabajando duro. Ya sabe a quien me refiero: a Mick Jagger.

Pues eso Jagger estudió en la más famosa escuela de economía de la capital británica pero el éxito de los Rolling se interpuso. Durante un tiempo asesoraba a sus compañeros de banda. En los setenta, ante lo que consideraban elevados impuestos en el Reino Unido, marcharon a Francia, a la Costa Azul. Vamos, unos exiliados fiscales de postín. Pero el Gobierno de su graciosa Majestad es más listo que el hambre. Nombró Sir a Jagger y un Caballero de Palacio... Sabe más el diablo por viejo que por diablo .

Por cierto los Rolling son seguidores del ministro Escrivá, ellos sí que retrasan la jubilación. Lo que está endiabladamente complicado es la inflación preocupa y mucho. El propio Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha dejado claro en el Congreso que la inflación nos empobrece a todo y defiende un reparto de este empobrecimiento entre todos entre empresarios y todos los trabajadores, incluidos empleados públicos y pensionistas. Además, la inflación frena el crecimiento. La semana que viene habrá una nueva revisión a la baja. La cosa pinta oscuro.

El Gobierno es consciente de todo esto, por eso el presidente del Gobierno ha anunciado que se extenderá durante tres meses más las medidas para paliar los efectos de la Guerra en Ucrania. Medidas como la rebaja del IVA en la luz, el descuento en los carburantes, el bono social, la ampliación del Ingreso Mínimo vital..

Pero claro, todo anuncio del Presidente tiene su contestación desde sus aliados. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dado a entender que habrá cambios en el descuento de 20 céntimos en el litro de combustibles. El Consejo Económico y Social considera que no es muy acertado subvencionar a todos los contribuyentes, incluidos los de renta alta. También dicen que el Ingreso Mínimo Vital no termina de funcionar y defiende algún tipo de compensaciones para las familias con menos ingresos ante el aumento de precios. Los precios están encendidos

El caso es que los hogares se están adaptando, como pueden, a la situación. Y, ¿cómo lo hacen? Pues gastando menos o retrasando compras. Según un informe de la OCU se sale menos a cenar fuera, se retraen las compras en ropa. A pesar de ello, la mayoría de los encuestas apuestan por mantener las sanciones a Rusia.

La gran dependencia energética de Alemania a Rusia es una de las herencias de Angela Merkel. Hay una frenética negociación bajo la mesa de los diplomáticos buscando una salida a la Guerra de Ucrania mientras siguen llegando más armas occidentales al régimen de Kiev y la OPEP se está planteando expulsar a Rusia por no cumplir los pactos.. y es que Moscú bombea más petróleo de lo pactado para eludir el daño de las sanciones. Y es que por mucho que diga la propaganda del Kremlin la Guerra no es un camino de rosas ni la puerta al arco iris.