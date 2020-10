La mirada cítrica: Los rebrotes y los cierres perimetrales dejan su huella

Como bien sabemos, en situaciones como esta, con la Pandemia, los manuales de economía se quedan cortos. El ritmo del baile lo pone la Covid-19 y las medidas de restricción.

La vicepresidenta Calviño afirma que la economía creció notablemente en el tercer trimestre. Este viernes lo sabremos. Pero mucho debería haber crecido entre julio y septiembre para compensar el hundimiento del 22% en la primera mitad del año.

Los rebrotes y los cierres perimetrales dejan su huella

Lagarde, la presidenta del BCE, dice que la recuperación pierde impulso y deja para diciembre la nueva artillería. Los datos de consumo que dejan caer los bancos no son muy halagüeños. Se nota una ralentización desde el mes de agosto. Los rebrotes y los cierres perimetrales dejan su huella. Un ejemplo de la atonía en la que está la actividad económica es la evolución de los precios. Si no se vende no suben. La inflación interanual descendió cinco décimas en octubre, se sitúa en el 0 con 9%.

Otro botón de muestra es que Economía está planteándose extender durante 12 meses más las líneas de avales del ICO, extender el plazo de los pagos y retrasar devolución de los créditos por las pymes. Y es que muchas empresas y autónomos difícilmente pueden devolver los préstamos hoy día.

Todo depende de una vacuna del virus

Radstadt calcula que en Navidades se firmarán unos 290 mil contratos. Son 152.000 menos que el año pasado. Y mientras uno de cada cinco jóvenes pierden el empleo y los salarios bajarán más del 10% según Adecco. Y en estos presupuestos el salario mínimo se congela, al menos por ahora.

Así que todo depende de una vacuna del virus. Mientras, lo que muta es la economía estadounidense. El PIB acude en ayuda de Trump.. En el tercer trimestre el PIB estadounidense creció un 33% en tasa anualizada, un 7 con 4% de julio a septiembre.