La mirada cítrica: "El PSOE y Sumar no serían buenos compañeros de piso"

El PSOE y Sumar pueden ser socios de coalición en el Gobierno, pero no serían buenos compañeros de piso. Eso de compartir piso no es lo suyo. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reabría el frente del alquiler. La presidenta del Congreso apuntaba que la mayoría de la población no tiene problemas para pagar el alquiler, cuando quería explicar porque se ha eliminado la renovación automática del alquiler. Y a pesar de que Batet rectificaba, Yolanda Diaz, líder de Sumar no dejaba pasar la oportunidad.

Batet también ha recibido críticas desde la derecha e incluso filas socialistas. La vicepresidenta Calviño intentaba calmar las aguas y apuntaba que la inflación llega a todos los países. Pero los choques entre Sumar y el PSOE también se dan en las hipotecas. Yolanda Diaz afirma que el Código de Buenas prácticas impulsado por Calviño no funciona. Pues bien, mañana Calviño se reúne con la banca para tratar esta cuestión, el Código para aliviar el coste de las hipotecas. Mañana, por cierto, también estará en Madrid el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y tiene pinta que los tipos de interés seguirán al alza.

La subida de los tipos de interés, del alquiler, los precios, la inflación se han convertido en una losa muy pesada para muchas familias. Se ve en los Presupuestos Familiares del INE y en la atención que presta Cáritas. Cáritas está al pie de la calle y en su memoria del 2022 afirma que llegó a atender a 2,8 millones de personas, 200.000 más que el año anterior. La mayor parte de las ayudas iban a pagar alimentos, la vivienda y los suministros y como señala la secretario general de Cáritas, Natala Peiro, la inflación achica los recursos de los hogares.

Según el INE, descontando la inflación, las familias españolas aún no han recuperado el nivel de consumo que había antes de la pandemia. Y un informe de NIQ indica que España, tras Portugal es el segundo país europeo donde más se ha encarecido la cesta de la compra en los tres primeros meses. Y hay que tener mucho arte para llegar a fin de mes

Vivienda, alimentos y suministros, es decir agua y luz son los principales gastos de los hogares españoles. Y dentro de estos suministros la energía gana enteros en la política económica con el nuevo plan nacional que prima radicalmente las renovables. El plan nacional de energía prevé casi 300.000 millones de euros de inversión en los próximos 7 años. El 85% de este dinero será privado, de empresas y familias. La energía eólica se duplicará. Pero será la fotovoltaica la que más brille, será la energía de mayor presencia. Mucho tendrá que ver la explosión del autoconsumo en los hogares y empresas.

Y lo que también se reactiva, con energía, es el mercado del arte. Gracias a Gustave Klimt, el dorado pintor austriaco del decadente imperio austro-húngaro. Un cuadro suyo, la Dama con Abanico, el último que pintó, se ha convertido en la pintura más cara que jamás se ha subastado en Europa. Se ha vendido en Sotheby´s por algo más de 99 millones de euros. Por cierto, el mercado del arte fue uno de los primeros que se recuperó tras la pandemia. EEUU, China y Reino Unido dominan las transacciones y subastas.