La mirada cítrica: 'overbooking de políticos en la Feria de Turismo'

Hoy vengo muy socrático. Yo sé que no sé nada. Así podríamos resumir la edición de este año del Foro de Davos. No sabemos hacía dónde puede ir el rumbo de la economía. Y esto tiene su aquél en un programa como éste, La Brújula. Lagarde afirma que si escuchas a algunos economistas dicen que la cosa va mejorando,,, al menos no va tan mal como esperábamos. Mira la venta de viviendas, 600.000 operaciones. Pero, Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, no es muy trasparente, ni siquiera se atreve a aventurar cómo va a bajar la inflación.

El mercado ya contesta. El petróleo se encarece y se acerca a los 90 dólares. Además, China espera más de 2.000 millones de desplazamientos con motivo de las Fiestas de Año Nuevo, que comienza el domingo. El primer año nuevo sin restricciones desde que comenzó la Covid.. Así que hay ganas de viajar como nunca.

Hoy, en Fitur, quien ha viajado han sido los políticos españoles. Ha habido overbooking de políticos en la Feria de Turismo. Hay que atraer visitantes y votantes. Así que casi todos los presidentes autonómicos se han pasado por Fitur. También Feijoó, que promete un PERTE para el sector mientras el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anuncia que la presidencia española de Europa, en el segundo semestre, va a ser algo así como una vuelta a España

Y en el mundo del viaje Iberia intuye pista libre para comprar Air Europa por 500 millones de euros, cuando la aerolínea portuguesa TAP está a la venta. Lo que también está revuelto es el mundo de la tecnología. Sobrevuela una OPA sobre la española CELLNEX

Las acciones de Cellnex se han revalorizado hoy casi un 10%.. Y es que los inversores han resintonizado sus parabólicas ante la posibilidad de una OPA, una oferta de compra de la compañía española de infraestructura de telecomunicaciones por parte del gigante American Tower y algunos fondos de inversión (Brookfield)… Y en el mundo digital también es noticia Google que ha anunciado el recorte del 6% de su plantilla, 12.000 mil empleos menos. Se suma así a la ola de despidos del sector tecnológico. Pues tenemos todo esto y muchas cosas más…en la Brújula de la Economía.