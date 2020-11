La mirada cítrica: Impuestos y contribuyentes, el gran Tesoro público

Los de Hacienda no son los Intocables de Elliot Ness. Eso de entrar a saco, con patada en la puerta en un domicilio no está bien visto por los tribunales. El Tribunal Supremo ya dijo que no se puede entrar en una casa o en una empresa para ver que cae. Que no basta con abrir un procedimiento porque la facturación esté por debajo de la media. Y que para entrar en un domicilio, aparte de tener la autorización del juez, hacen falta indicios sólidos de ilegalidades.

El Director de la Agencia Tributaria quiere una normativa para poder entrar en una casa sin aviso previo. Pero esto, según algunos expertos fiscales, sería recuperar la ley de la patada en la puerta e imponer la presunción de culpabilidad. Los impuestos y los contribuyentes son el gran Tesoro público.

Lo del Tesoro tiene también su historia y más cuando el 25% de la deuda pública española ya está en manos del Banco Central Europeo. Sin el activo papel de la institución que preside Lagarde, sin el apoyo de la Unión Europea y del euro, la actual crisis hubiese sido aún más insoportable para España.

El deterioro de la economía, de las cuentas públicas y del empleo es evidente, en especial entre las mujeres y los jóvenes. Esto cuando el sueldo medio bruto se acerca a los dos mil euros mensuales, pero casi uno de cada tres trabajadores gana menos de 1.324 euros al mes, según Estadística.

El suspense de las elecciones en EEUU llega a su fin

El suspense de las elecciones estadounidenses va llegando a su fin. Los estados que faltaban por contabilizar se decantan por Biden. La mejor prueba de lo que pasa es que el Servicio Secreto ha comenzado ya a proteger directamente a Joe Biden. La moderna guardia pretoriana tiene claro quien es ya el Emperador..

En España, el Gobierno ve el camino libre para la tramitación de los presupuestos. Libre porque Sánchez contará con el apoyo no solo de Ciudadanos y del PNV. También de Esquerra Republicana y de los proetarras de Bildu, que no presentarán enmiendas a la totalidad a las cuentas públicas.