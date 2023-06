La mirada cítrica: "Hacienda le ha sacado tarjeta roja a Negreira"

La bolsa española ha despedido junio y la primera mitad del año en los 9.593 puntos, tras apreciarse un 16,6%. Además, hoy tenemos toda una OPA, una oferta de adquisición de acciones sobre Applus, la empresa de certificación, El Fondo de inversiones Apollo ofrece más de 1.220 millones de euros. Y ya para cerrar el círculo, vemos como Apple, la más famosa manzana desde Newton o el árbol del conocimiento, del bien y del mal, Apple vale en Wall Street más de 3 billones de dólares, tres billones de billetes verdes.

Del verde al negro. A la lista negra de los morosos de Hacienda en la que aparecen algo más de 6.000 contribuyentes. En la lista hay algo más de 5.000 sociedades y algo más de mil contribuyentes. Entre estos destaca la incorporación estelar del ex arbitro Enríquez Negreira. Hacienda le ha sacado tarjeta roja y le reclama algo más de un millón de euros. También destaca el ex futbolista del Barca, Malcom, y entre las empresas Reyal Urbism que repite como la gran deudora y las nuevas llegadas de Pullmantur, Viajes Iberia o Toys R us España. Y para certificar que esto no es un juego, la deuda acumulada de esta lista supera los 15.200 millones. Luis del Amo del Registro de Asesores Fiscales explica que muchas compañías están en las últimas. La lista de este año es más corta porque el Supremo solo permite publicar el nombre de los morosos con deuda firme.

Y otra lista que llama la atención es el de los hogares que hay en España y el de viviendas vacías. Gracias a este censo sabemos que en España hay algo más de 26 millones y medio de viviendas. Y de estas, el 14%, unos 3,8 millones, están vacías. Pero aquí hay que explicar que la mitad de los inmuebles vacíos que hay en España se concentran en las localidades menores de 10.000 habitantes. Además, están las viviendas de uso esporádico, como indica Antonio Argueso, director de estadísticas del INE. A esto hay que añadir que unas 7.000 personas están empadronadas en caravanas, invernaderos y chabolas.

Y para terminar, un apunte de gladiadores. El desafío para la pelea entre Mark Zuckemberg y Elon Musk sigue adelante. El ministro de Cultura de Italia se llama Gennaro Sangiuliano. El amigo Gennaro ha hablado con Zuckemberg, el dueño de Meta, de Facebook, y le ha ofrecido nada más y nada menos que el Coliseo para su combate contra Elon Musk. Vamos, como si fueran gladiadores. Si Vespasiano levantara la cabeza seguro que se las cortaba.