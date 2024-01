La mirada cítrica: "España es el país que más lentamente ejecuta los fondos estructurales"

Davos comenzó a ser famosa en el siglo XIX gracias a Alexander Splenger, médico que descubrió que su clima era óptimo para combatir las enfermedades pulmonares. Pero hasta hace medio siglo Davos no comenzó a salir en los papeles salmón, en diarios económicos, gracias al Foro de Klaus Saub.

Hoy no han estado frente a frente, pero la tarde ha estado protagonizada por las intervenciones del argentino Javier Milei y del español Pedro Sánchez. El primero ha defendido sin cortapisas el capitalismo como mejor sistema para acabar con la pobreza y alerta del avance del socialismo. Asegura que los valores de Occidente están en peligro.

Milei asegura que el PIB por habitante del planeta apenas se movió desde el año cero al 1800, con la llegada de la revolución industrial y el capitalismo. Pedro Sánchez ha sido su antagonista. Ha criticado el discurso liberal y ha pedido a las empresas la colaboración para defender la democracia y ha defendido en Europa los acuerdos con liberales y partido popular europeo.

Milei defiende el papel de los empresarios y Sánchez se ha reunido con los presidentes de las compañías españolas presentes en el Foro, entre ellos Sánchez Galán de Iberdrola y Rafael del Pino de Ferrovial. El primero no sale bien parado en Tierra Firme el último libro del presidente y a del Pino le acusó de no ser un patriota.

Nada más firmar la subida del Salario Mínimo, Yolanda Díaz lanza otro globo sonda para relanzar su imagen en plena campaña electoral gallega. Propone limitar las remuneraciones de directivos y consejeros. Además, se olvida del subsidio de paro y abre otro frente, la reducción de la jornada laboral y fórmulas más estrictas para el control horario. Entretanto, lo que no para de crecer es el turismo. El año pasado generó casi 190.000 millones de euros y supone ya el 13% del PIB español.

Europa nos tira de las orejas

Y Europa nos tira de las orejas. Afirma que España es el país que más lentamente ejecuta los fondos estructurales. La tasa de ejecución es del 60%. Somos los más lentos. Esto con los fondos estructurales, porque con los fondos Next Generation la cosa no va mucho mejor y, además, la presidenta de la Airef, Cristina Herrero ve cosas sorprendentes que no tienen que ver mucho con la recuperación ni la transformación.

Christine Lagarde ha anunciado que en el verano pueden bajar los tipos de interés mientras China nos deja algunos datos económicos y demográficos espectaculares. El PIB chino subió un 5,2% el año pasado, pero es menos de lo previsto y esto incrementa las dudas y segundo, Rafa, por segundo año consecutivo disminuye la población de China. En el pasado año se redujo en dos millones de habitantes.