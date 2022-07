La Mirada Cítrica: "La economía alemana y de Europa del Este sobreviven"

LEER MÁS La Mirada Cítrica: El otoño será más que complejo

Cada día pasan cosas más extrañas. Por ejemplo, que solo 24 horas después de su inauguración el nuevo tren extremeño se ha estrenado con retrasos. Y es que, y esto es asombroso, entre Badajoz y Mérida el tren se ha equivocado de vía. En vez de ir por la nueva, ha marchado por la antigua. Fallo humano, dicen.

Otra cosa extraña. En el principal aeropuerto de Londres, el de Heathrow, se han registrado más de 40 grados de temperatura. La ola de calor arrasa no solo el sur de Europa, golpea sin piedad a los pálidos británicos. El horno llega a tal grado de fundición que se han tenido que cerrar varias infraestructuras ferroviarias.

Claro que también es extraño que Rusia anuncie la reapertura del gasoducto Nord Stream cuando en Europa nadie daba un euro devaluado por el regreso del gas. Está por ver si el flujo es constante y del mismo volumen que antes de las obras.

Esta vez los operadores bursátiles se han echado la mano a la carteras pero para invertir, no para salir corriendo. La bolsa alemana de Frankfurt es la que más se eleva, como un globo aerostático, impulsada por la apertura de la tubería. Y es que, horas antes, el FMI calcula hundimientos de hasta el 6% en el PIB de algunos países de Europa oriental y central si Rusia cotaba el tubo. Así que por ahora la economía alemana y la de Europa del este sobreviven.

En España, los autónomos y el Gobierno están a punto de alcanzar un acuerdo en las cotizaciones sociales a la Seguridad social. De las tres grandes asociaciones de trabajadores por cuenta propia dos de ellas, las más próximas al Ejecutivo, UPTA y UATAE defienden el preacuerdo con pagos entre 230 euros y 500. Es la asociación mayoritaria del sector, ATA, la que ve todavía flecos importantes sin cerrar, como es el cese de actividad. El ministro Escrivá espera la llamada de los autónomos cuando ya tiene previsto acudir el jueves al Congreso para explicar el preacuerdo.

La inflación sigue golpeando la cesta de compra y los sueldos. Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea dice lo mismo que el INE, que en España la inflación está más alta que la media europea, está en el 10%, frente al 8,6% de la eurozona. En los Países Bálticos se mueve en el 20%. Mas razones a la saca para que el BCE suba los tipos de interés.

Por cierto, el CIS, en su última encuesta, no ha preguntado por los precios pero sí que señala que una cuarta parte de los españoles no llega a final de mes. La AIREF señala que el Ingreso Mínimo Vital no termina de funcionar. El 60% de los hogares que tendrían derecho a esta ayuda no la reciben.