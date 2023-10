La mirada cítrica: "Calviño afirma que a los empresarios nunca les ha ido tan bien como con este Gobierno"

La información económica ha ido aumentando de temperatura, se ha ido calentando según entraba el petróleo en escena. Hay mucha energía en la información económica. El Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha amenazado con elegir otros lugares para sus proyectos industriales ante la propuesta del PSOE y de Sumar de mantener los impuestos extraordinarios a las empresas. Dice que hace falta un marco fiscal estable y que se está castigando a las empresas que invierten aquí.

Repsol ha invertido en este año unos 4.400 millones de euros. Un 80% más que el año pasado, cuatro de cada diez euros se invirtieron en España. Imaz antes de empresario fue dirigente del PNV y que buena parte de los grandes activos de Repsol están en el País Vasco.

Las propuestas del PSOE y de Sumar han revolucionado a los empresarios. Estos, de nuevo, se sienten atacados. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, califica las medidas de populistas como dañinas para el diálogo social, las empresas y la economía. Entre esas propuestas colea la reducción de la jornada laboral, que ya sabes la lata que es el trabajo.

Los dos principales socios del Gobierno defienden reducir la jornada laboral a las 37 horas y media semanales. Hay nueva propuesta, la ha traído a España el empresario mexicano, Carlos Slim, trabajar tres días a la semana, 12 horas cada jornada y jubilarse a los 75 años. Y por su lado, Nadia Calviño afirma que a los empresarios nunca les ha ido tan bien como con este Gobierno.

La Encuesta de Población Activa nos deja un mercado laboral contradictorio. Aumenta la ocupación, pero también aumenta el paro. En el tercer trimestre del año la ocupación ha crecido en casi 210.000 personas. Pero, el paro también aumenta, en 92.000 desempleados más. La tasa de paro de nuevo repunta al 11,84%. El Gobierno insiste en que nunca ha habido tanta gente trabajando y que crece el empleo indefinido. No es de la misma opinión Joaquín Pérez secretario general de USO.

Aumenta la población activa gracias a estudiantes, inmigrantes y los parados esperanzados

Aumenta la población activa gracias a estudiantes, inmigrantes y los parados esperanzados. En un trimestre con una excelente campaña turística el paro también crece en el sector servicios. Las horas trabajadas aumentan, pero menos que el empleo. En el tercer trimestre se hicieron casi 6 millones de horas extras, más de dos millones de estas horas sin pagar.

Este jueves también hemos tenido reunión del BCE. No hay cambios. Christine Lagarde ha dejado el precio del dinero donde estaba, en el 4,5%, que no deja de ser el nivel más elevado desde 2011. Lagarde ha apretado el botón de pausa, pero quien no frena en sus observaciones es la AIREF, que recorta las previsiones de crecimiento, advierte que no podrá cumplirse el déficit si antes no se retiran las ayudas y alerta de la debilidad en la creación de empleo.