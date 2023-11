La mirada cítrica: "El BCE quiere ser el Grinch de la campaña navideña"

Es un placer y un honor estar de nuevo en Casa Botines. Uno de los primeros edificios diseñados por el gran Gaudí y que tardó en levantarse apenas nueves meses. Un edificio con soluciones arquitectónicas vanguardistas, no vistas hasta entonces, como la barandilla ergonómica de las escaleras, las fallebas de las puertas o la utilización de fosos para que la luz alcanzara el sótano, donde también estaban los mostradores con las telas, porque esto fue una tienda textil antes de convertirse en un banco y ahora un museo. Así que nada mejor que una tienda, vísperas del Black Friday, del viernes negro para hablar de economía.

Los sindicatos, en el último momento, han desconvocado el paro previsto para mañana y otros cuatro días más. Han llegado a un acuerdo con Transportes en el que se garantiza el empleo en el traspaso de las cercanías a Cataluña. Pepe Álvarez, líder de UGT, recalca que las organizaciones sindicales deben ser escuchadas en cuanto las decisiones afectan los servicios públicos,

Pero, el perjuicio ya está hecho para los usuarios de Renfe. La compañía no podrá recuperar todos los enlaces ni recupera la venta de centenares de trenes suspendidos. No es la primera vez que en el último minuto se levanta una huelga en Renfe. La Generalitat no pierde comba y ya ha nombrado presidente de las Rodalíes catalana.

La negociación del incremento del SMI en marcha

Hay otra negociación en marcha que también implica a los sindicatos, es el incremento del SMI. Ya ha empezado el regateo. La CEOE cogió la mano y lanzó su primera oferta, un incremento del 3%, a los 1.112 euros por paga. La titular de Trabajo, Yolanda Diaz defiende que suba como la inflación el 3,7%. Apenas 9 euros más. Los sindicatos lo consideran insuficiente, como sindical Unai Sordo, líder de Comisiones.

La titular de trabajo y vicepresidenta segunda convocará para los próximos días a los agentes sociales.

Y las cuentas que se hacen los trabajadores con sus salarios a las cuentas del Estado. El Gobierno quiere aprobar los presupuestos para la primavera mientras que el FMI vuelve a reclamar ajustes.

Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, afirma que España, Francia e Italia deben abrocharse el cinturón. Ya estamos otra vez con las dietas en el gasto. Georgieva reclama ajustes. Y estos ajustes deberían hacerse en los Presupuestos del 2024. El Gobierno está mediatizado por sus socios. Los independentistas catalanes ya ha comenzado a preparar sus deseadas competencias fiscales, como la gestión del 100% de los impuestos en Cataluña y el PNV no quiere ponerse en lo peor, como declaraba Ortuzar en Más de Uno.

Mañana comienza la gran campaña navideña con el Black Friday. Es una de esas tradiciones importadas desde EEUU. La de Acción de Gracias y el pavo se resiste. Ya entramos en la fiesta del consumo y las ofertas. Y como apunta Rubén Sánchez, de Facua, ojo con los deseos que se cumplen y salen caros

El BCE viene a ensombrecer el panorama. No descarta nuevas subidas de tipos. El BCE quiere ser el Grinch de la campaña navideña.