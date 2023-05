La mirada cítrica: "El Banco Central Europeo sube los tipos de interés y las familias hipotecadas sufren"

Hay un dicho en Kenia que dice que cuando dos elefantes se pelean quien sufre es la hierba. Pues eso, que el Banco Central Europeo para controlar la inflación sube los tipos de interés y el que sufre es quien está debajo, las familias hipotecadas. El BCE ha subido el precio del dinero otro 0,25%, en su duelo a muerte contra la inflación. Dice Lagarde que el destino no es lo importante. Pero, no es verdad. El objetivo es bajar la inflación al 2% y en la eurozona está en el 7%, con lo cual queda viaje y más subidas del precio del dinero lo que endurecerá préstamos y dificultará el crecimiento y el empleo.

En abril los datos del paro fueron favorables. Aunque el Gobierno sigue sin ofrecer el dato clave de cuantos trabajadores fijos discontinuos están inactivos. Trabajo dice que aún están depurando las cifras y que hasta el verano no detallarán cuantos trabajadores con este tipo de contrato trabajan o no. Vamos, que hasta después de las elecciones no hay depuración posible. Mientras tanto, en abril, oficialmente, bajó el paro en casi 74.000 personas y la ocupación aumentó en 238.00. La Semana Santa fue campo abonado para el turismo, la ocupación rozó el 100% en muchas zonas y esto se nota en el empleo. Por primera vez en meses hubo más contratos temporales que indefinidos. Dentro del ámbito laboral el Gobierno presiona para que empresarios y sindicatos alcancen un acuerdo salarial antes de las elecciones. Este es otro duelo al sol, que va in crescendo, entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. En el último año, la subida salarial pactada en convenio está alrededor del 3%. Pero, lo acordado en lo que va de año supera el 5.20%, según el Ministerio de Trabajo.

Relevo de altura en Iberia IAG nombra como presidente de la aerolínea a Fernando Candela que sustituye en el cargo a Sánchez Prieto. La compañía de inspección técnica de vehículos Applus se dispara un 14% en bolsa, está a tiro de OPA ante el interés de varios fondos de inversión. En cambio, los bancos regionales estadounidenses siguen con sus desplomes. Los últimos en llegar al baile maldito de las dudas y de las turbulencias son el PacWest y el Western Allance.