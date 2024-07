La mirada cítrica: "Aquí no paga nadie"

De nuevo emerge el nombre de José Luis Escrivá como candidato para gobernador del Banco de España. Una propuesta que ha rechazado de plano por el PP. Fuentes populares afirman que el Gobierno intenta colocar a Escrivá con calzado. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo pide tranquilidad y confianza.

Los populares recuerdan el Plan de Calidad, la despolitización de todos los órganos de supervisión y vigilancia. Bueno, ahí está el acuerdo en Justicia para acabar con las pasarelas directas de ministro a instituciones y órganos de supervisión. Lo curioso de la cuestión es que el círculo cercano a Escrivá ya descartaba el cargo en mayo. Parece un globo informativo. O dejar chamuscadas las posibilidades del ministro.

El sector turístico, entretanto, afirma que este verano se van a moderar las ventas. La patronal Exceltur dice que las ventas solo van a crecer un 5% en este verano. Esto después de marcar récords como reconoce el vicepresdiente de Excelter, José Luis Zoreda.

Y es que según Exceltur no se puede crecer de forma descontrolada. En el primer trimestre la actividad turística avanzó un 12% y un 8% en el segundo.

La confianza empresarial crece y sobre todo lo hace, claro, en hostelería. La confianza en España para el tercer trimestre mejora un 1,5% y donde más lo hace es la hostelería y donde menos en la Industria, lo que indica que nuestro modelo económico sigue tropezando en las mismas piedras. En cuanto a la reducción de la jornada laboral siguen las negociaciones, pero ahora Trabajo ya no tiene tanta prisa. El Departamento de Yolanda Díaz se lo toma con más calma y no habrá nuevas reuniones hasta el miércoles que viene. Mientras, los salarios reales de los españoles no han recuperado todavía el nivel previo a la Covid, mucho tiene que ver la inflación hoy día, según el IPC adelantado en el 3,4%.

Y los acreedores siguen buscando bienes de España en el exterior por no pagar los laudos internacionales que se pierden.

Es la consecuencia de perder laudos, arbitrajes y juicios en los litigios internacionales por los recortes en las renovables. Un tribunal de Bélgica le ha dado la razón al fondo Blasket Renowable y ha embargado 32 millones de euros a Enaire, el organismo aéreo español. Blasket es el fondo que consiguió que se embargarán propiedades del Instituto Cervantes en Reino Unido. También se encuentran bloqueados 900 millones de euros de la indemnización del Prestige. España es, junto con Venezuela, el país que más laudos incumple más de 20 en los últimos tiempos. En mayo la deuda superaba los 1.500 millones. Me recuerda a la obra de Darío Fo, “Aquí no paga nadie”.