La mirada cítrica: "Los alimentos están un 9,5% más caros que hace un año"

La política y la economía españolas son resbaladizas como el aceite de oliva. Retorcidas como los harapos, que son las ramas del olivo. Un aceite caro, carísimo, como los perfumes más delicados. Árbol místico del Mare Nostrum. A estos precios aún más. George Duhamel decía que “el Mediterráneo acaba donde el olivo deja de crecer”. Así que el Mediterráneo llega a todo el mundo, aunque el dinero para comprar el jugo de la aceituna, pues no. Su precio sigue al alza y ha subido un 73% en el último año.

España, el mayor cultivador del olivar, tiene que ver cómo en los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva el principal galardón se lo ha llevado un aceite de Suráfrica, el Rustica Olive de Southern Cape. Lo que son las cosas. El caso es que los alimentos están un 9,5% más caros que hace un año. La inflación se estanca en el 3,5% aunque la subyacente se modera al 5,2%. Los carburantes bajan, pero la electricidad y el gas juegan en contra, como el vestido y el calzado. Lo peor, es que si se retiran las medidas extraordinarias, la inflación puede repuntar, como advierte desde Funcas su economista, María Jesús Fernández

La inflación de la zona euro ya está en el 2,9%, seis décimas menos que en España y la de EEUU en el 3,2 y esto es importante para los tipos de interés. Los hogares en España deben enfrentarse a la carestía de la cesta de la compra y a un futuro incierto. Algo que provoca cambios en el perfil del ahorros.

Las familias no quieren sorpresas. Ahorran para imprevistos. Es el ahorro del por si acaso. Hay memoria colectiva. Después de dos años de alta inflación el perfil del ahorrador es más conservador. Y más cuando uno de cada cuatro hogares tuvo más gastos que ingresos en el 2021, según la última encuesta del Banco de España que también indica que uno de cada tres euros en depósitos bancarios busca refugio en bancos extranjeros. En Italia y Francia pagan más del 3%. Y por el otro lado, según los Registradores los deudores en concurso de acreedores han aumentado un 30%

En un día de inflación como hoy, los sindicatos siempre reclaman un aumento de salarios. Esta vez, además, reclaman al nuevo Gobierno que surja de la investidura un aumento del Salario Mínimo. UGT y CCOO junto con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apuestan una fuerte subida del SMI para alcanzar el 60% del salario medio español. Podría alcanzar los 1.200 euros en esta legislatura desde los actuales 1.080 euros por paga, Hay 14 pagas (1.260). Maria Jesus Vicente, de Comisiones Obreras, le ha hecho la lista, no de la compra, sino de las reclamaciones.

Los sindicatos creen que la salida de Nadia Calviño hacia la presidencia del BEI es algo cantado y que, por lo tanto, encontraran un ejecutivo más dispuesto a sus demandas.

Alemania ha decidido rescatar a la multinacional la energía eólica, Siemens Energy. El Gobierno alemán no quiere más huracanes en su industria y menos en su sector energético. Berlín está dispuesto a avalar la mitad del dinero solicitado por Siemens Energy, dueña de la española Gamesa. Esta reclama 15 mil millones. La otra mitad del dinero correrá a cuenta de acreedores, bancos y, oh sorpresa, del Gobierno de España que debería avalar unos 3.000 millones. Y es que Siemens Energy cuenta con nueve fábricas y casi 5.000 trabajadores en España. Y es que el sector eólico europeo sufre ahora un vendaval con pérdidas multimillonarias, no es el negocio boyante de hace unos años, los billetes ya no vuelan por el aire.