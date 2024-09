La mirada cítrica: "En aguas revueltas, el PNV siempre pesca"

El cambio climático afectará al turismo. Bueno, ya está afectando y vemos como los visitantes eligen destinos o fechas menos calurosas. Esto irá a más, según un informe del Servicio de Estudios del BBVA. El norte peninsular recibirá más turistas en detrimento del sur y se reducirán los viajes durante lo más duro del verano, como apuntan desde el BBVA Researchs.

El informe señala, como ejemplo que Baleares podría perder hasta un 60% de la demanda. Y Asturias sería una de las regiones beneficiadas por este cambio de patrón de los turistas.

Donde hoy hay habido mucho visitante ha sido en Moncloa. Destino de varios presidentes autonómicos. Pedro Sánchez ha comenzado la ronda de la financiación. Y por ahora lo previsto, la oposición frontal del PP al cupo catalán y, por ahora, sus comunidades mantienen un frente unido. El Presidente andaluz reclama la retirada del concierto singular con la Generalitat.

Pedro Sánchez ha certificado el apoyo del PNV. El lendakari Imanol Pradales, apoyará los Presupuestos y apuesta por una legislatura larga.

Con lo cual arreciarán las presiones sobre Junts para que no vete el techo de gasto ni las cuentas públicas. Santos Cerdán, el numero tres del Psoe se ha visto hoy con Puigdemont en Suiza. Y por cierto, el apoyo del PNV no es gratis. Quiere para 2025 la cesión de la gestión del paro, el Fogasa y la deficitaria S. Social. En aguas revueltas el PNV siempre pesca.

Vamos con el bolsillo, con el precio del dinero y el coste de la cesta de la compra. En este apartado el ministro de agricultura insiste en que el aceite de oliva se incorporará permanentemente al grupo de alimentos básicos con IVA superreducido. Y segundo, el Banco Central Europeo insiste en que ha dejado la puerta abierta a nuevas rebajas de los tipos de interés, hoy en el 3,5%. Se nota la presión de la Reserva Federal.

Y en el mundo de las empresas hoy no es el mejor día para las automovilísticas alemanas. En el firmamento hay muchas estrellas, pero en el motor la más señera es la estrella de tres puntas de Mercedes. Hoy ha declinado un 6% en bolsa después de advertir una caída de las ventas. Esto el mismo día en el que el Gobierno germano ofrece ayudas a VW para que no cierre fábricas en Alemania. El que no desafina en los negocios es el hombre más rico de España, Amancio Ortega, que hoy ha comprado por 200 millones un edificio de 10.000 metro cuadrados en París, junto a la Opera.