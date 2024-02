La mirada cítrica: "El 26,5% de la población española vive en riesgo de pobreza o exclusión social"

El 26,5% de la población española viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Ha aumentado la población en riesgo, según el Instituto Nacional de Estadística. Estamos hablando de algo más de 12,7 millones de personas. Y el 9% de la población española está en situación de carencia material y social severa.

Uno de cada cinco habitantes no puede pagar la calefacción de su vivienda, uno de cada tres no puede irse de vacaciones ni una semana al año y el 6% no puede comer carne o pescado al menos cada dos días, es el peor dato desde 2014.

Entretanto, el Gobierno prepara una nueva Sociedad Pública empresarial, en este caso de activos e intereses digitales. Lo ha anunciado esta misma tarde el ministro Escrivá, la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. Gestionará los activos del Estado en el ámbito digital y también las nuevas inversiones. Una de ellas puede ser la compra del 10% de Telefónica para contrarrestar la entrada de los saudíes de STC. En el Mobile World Congress, entre coches voladores e inteligencia artificia el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha solicitado cambios en la regulación de las telecos en Europa. Esta vez cuenta con el apoyo del Comisario Europeo, Thierry Breton, que reconoce que la regulación actual de las telecomunicaciones no sirve ante los avances en el sector, algunos tan agresivos como la Inteligencia Artificial.

Las tractoradas no desfallecen

Otro sector en plena transformación y con grandes perdedores es el de la agricultura. Hoy nuevas manifestaciones de agricultores en toda Europa, en Bruselas y en España. Las tractoradas no desfallecen. En Bruselas, aprovechando la reunión del Consejo de Agricultura, se han concentrado miles de campesinos. Ha habido incidentes pues la policía no les ha dejado acercarse al barrio europeo, donde están las instituciones. En Madrid, varias decenas de miles de agricultores, con más de un centenar de tractores, se han manifestado pro todo el centro de la capital hasta concentrarse frente a la sede de las Comunidades europeas. Acusan a la Política agraria común de llevar el campo hacia la ruina,