La mirada cítrica: "El 26% de los españoles corren riesgo de caer en la pobreza o exclusión social"

Dice el cuento que el cielo no dejó entrar a Pobreza y a su perro fiel, Miseria, y que el infierno también los rechazó. Por esta razón ambos recorren el mundo desde tiempo inmemorial. También España. El 26% de los españoles corren riesgo de caer en la pobreza o exclusión social. Es decir, algo más de uno de cada cuatro, y eso que bajo en casi dos décimas frente al 2021, año en el que se arrastraba aún los más duro de los efectos de la pandemia. Casi el 8% de la población se encontraba el pasado año en situación de carencia material y social severa. La pobreza es algo estructural como indican desde Cáritas.

Estos datos provienen de la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Hay otras cifras: el aumento del coste de la energía. El 17% de la población tuvo problemas para mantener una temperatura adecuada en su casa. Más de un tercio de las familias españolas reconocen que no pueden afrontar gastos inesperados. El 35% de los hogares no pueden irse ni una vez de vacaciones y casi el 5,5% de los hogares no pueden comer carne, pollo o pescado al menos dos días a la semana. Y es corriente retrasarse en el pago de la hipoteca o del alquiler. Según Fotocasa el alquiler ya supone, de media, el 43% de los ingresos.

La Ley de la Vivienda se debatirá y votará el jueves en el Pleno del Congreso. Una ley que, según ERC, introduce un mejor tratamiento a las familias con impagos en la renta. Y que según el PP supone un chollo para los ocupas. La nueva Ley ralentiza el desalojo de los inquilinos que dejen de pagar la renta y se queden ocupando el inmueble. Los desalojos deberán ser fijados previamente con fecha y hora. Los propietarios que demanden tendrán que demostrar que el ocupante usa la casa como vivienda habitual y los grandes tenedores, antes del alzamiento, deberán haber iniciado un procedimiento de conciliación con quien le ocupa el piso. El trámite de desahucio se alarga, que era lo que pretendía ERC con su enmienda, una enmienda aceptada por el PSOE que niega que esta ley facilite la ocupación. El PP dice que es un chollo para los okupas y estudia acudir al Constitucional. Isabel Díaz, profesora de la Universidad de Comillas, señala que se alarga el proceso de desalojo

El Gobierno ha decidido que sean KKR y Blakstone las empresas que comercialicen los pisos de la Sareb. Lo curioso es que según Podemos estos fondos son fondos buitre. Y según un estudio de Fotocasa el alquiler se lleva el 43% de la renta de media, pero alcanza el 58% en Cataluña y Baleares. A los socios de Gobierno también les cuesta ponerse de acuerdo con la regulación de la vivienda de alquiler turístico. Unidas Podemos quiere endurecer la legislación que regula la vivienda vacacional. Desea establecer límites más rotundos en el desarrollo de este tipo de alquiler. El PSOE contesta que la regulación de este tipo de viviendas corresponde a las Comunidades Autónomas. El caso es que los expertos advierten que, con la recuperación del turismo y las prórrogas en los desalojos, muchos piensan que muchos pisos se van a desviar hacia el alquiler turístico. Es decir, más gentrificación en las grandes ciudades.

Quien no tiene problemas de vivienda es el emperador del lujo, el presidente del Louis Vuitton, Bernard Arnault. El es el hombre más rico del mundo y su empresa la más valiosa de Europa. Las acciones de Louis Vuitton, el imperio francés del lujo, suben más del 30% en lo que va de año. La capitalización, su valor en bolsa, supera el medio billón de dólares. Dinerito, dinerito, con la D de Dios y lo celebran con su Champán, el Moet Chandon. Y quien también está de celebración es el Barça que ha cerrado la financiación de casi 1.500 millones de euros para reformar su estadio, el Camp Nou. Ha tardado dos meses en lograrlo, pero Laporta lo ha conseguido a pesar de las turbulencias financieras, de las turbulencias silbáticas, por el caso Negreira, y liderando la Liga, aunque el fondo que financiará las obras del Barça, Apollo es el mismo que lideró la financiación para reformar el Bernabéu.