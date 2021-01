La mirada cítrica: "Los datos del desempleo ocultan la auténtica fractura del mercado laboral"

En Moncloa han decidido contratar los servicios de una maquilladora. Lo necesitan. No solo porque los ministros salen en la tele más que los teleñecos, sino porque algunos datos, como los del desempleo, según los analistas, ocultan la auténtica fractura del mercado laboral.

Hoy, precisamente, la vicepresidenta y ministra de economía, Nadia Calviño, se ha reunido con los agentes sociales, con sindicatos y empresarios. Dos puntos candentes: la reforma de las pensiones y la reforma laboral. Comienzan a pedalear ambos proyectos. Ahora lo difícil es no caerse de la bicicleta. Los planes de recuperación dice Calviño no están condicionados, pero deben estar alineados a las recomendaciones de Bruselas. Y ahí están las reiteradas peticiones para reformar el sistema de pensiones y un mercado de trabajo con más del 16% de tasa de paro, que supera el 40% entre los jóvenes. Pero claro, hay demasiadas sombras, no solo entre los agentes sociales, también en la propia coalición de Gobierno.

Los fondos Europeos y los planes de recuperación son fundamentales para conseguir que España sea un destino atractivo para las inversiones internacionales. De eso se ha discutido y debatido en Madrid esta semana en el Spain Investors Day. Hablaremos aquí, en la Brújula, con el Presidente de este foro mientras la Covid va dejando su sendero de pérdidas. Por ejemplo aumenta considerablemente la deuda de las empresas. Engordar la deuda para sobrevivir cuando las familias notan como flojea el bolsillo. La riqueza financiera de los hogares adelgaza casi un dos por ciento.

Las familias son uno de los principales objetivos del nuevo Plan de Estímulo económico que aprobará Joe Biden la próxima semana, justo horas después de jurar la presidencia de los Estados Unidos. El plan, de casi dos billones de dólares, contará con cheques directos de 1.400 dólares para las familias estadounidenses.. Repartir dinero con el cartero para salir del agujero. El FMI recomienda gastar y gastar. Veremos si funciona.

Tasa Google

Hablando de Estados Unidos.. Ha advertido a España que estudia todas sus opciones ante la entrada en vigor, mañana, de la Tasa Digital, la conocida como Tasa Google. Algo que afecta a las grandes multinacionales digitales mundiales y las más grandes son las estadounidenses. Mañana sábado también entra en vigor la Tasa Financiera, que grava la compra y venta de acciones de las empresas españolas que tengan un valor en bolsa de más de mil millones de euros. Algunos analistas alertan que tal y como está diseñado este impuesto puede discriminar a las sociedades españolas frente a las extranjeras.

Y por cierto, Juanra.. Hoy hace 40 años se estrenaba Hill Street Blues, conocida aquí, en España como Canción Triste de Hill Street.. Para muchos, el inicio de la series televisivas modernas. Y ahora las series son el gran negocio audiovisual del planeta.