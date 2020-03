El cuaderno de Chapu: "Pero menos que mañana"

Teníamos que estar contando los días para San Fermín y no esperando el jodido pico. Violence me recuerda frases que de tanto escucharlas, es que las estamparía contra la pared como un vaso. Todo va a salir bien, por ejemplo. No, todo no va a salir bien.

¿Y esa cosa de “Éramos felices y no lo sabíamos”?. ¡No, perdona, no lo sabrías tú!

Vale que hace un mes contábamos los días para que llegara el viernes y ahora calculamos otras cosas.

Matemáticas, ejercicio número uno. Si la funeraria no tiene mascarillas y mueren 700 personas más en un día, ¿cuántas horas Juan tiene que pasar Juan con su padre muerto en casa? Quince. Otro: Luismi trabaja en una UCI. Si entró ayer a trabajar a las nueva de la mañana y ha salido a las dos de la tarde... ¿Cuántas horas ha pasado Luismi peleando con la muerte vestido de astronauta? ¡29 horas! Correcto.

El goal average de la muerte siempre en nuestra contra. Morimos más que ayer, pero menos que mañana. Morimos mucho, pero es que vivíamos mucho. Y viviremos más. Aguantad, que ya falta menos.