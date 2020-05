Pepe Álvarez: "Este es un acuerdo político, va en la línea de lo que habíamos planteado pero no viene a facilitar el desarrollo de las negociaciones"

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, considera que el anuncio del acuerdo entre Gobierno y Blldu para derogar la reforma laboral es un “acuerdo político”, que aunque lo ve positivo para los trabajadores “ no viene a facilitar el desarrollo de las negociaciones ”. Pese a ello valora positivamente el anuncio ya que “desde un punto de vista sindical los trabajadores de este país no entenderían que los sindicatos no aprovechásemos esta oportunidad ”.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT considera que el anuncio de la reforma laboral "va en la línea de lo que habíamos planteado las organizaciones sindicales pero ya habíamos superado esa fase para tenerlo". El acuerdo "desde un punto de vista sindical los trabajadores de este país no entenderían que los sindicatos no aprovechásemos esta oportunidad para mejorar las condiciones en nuestro país. Veremos cómo las abordamos en esa mesa de diálogo".

Pero afirma que “la idea es que se volviera a la mesa de negociación para tratar la derogación”, por lo que este anuncio “no viene a facilitar el desarrollo de las negociaciones”. Recalca que “este es un acuerdo político”, y “llevamos mucho tiempo escuchando derogación, derogación parcial, luego total. Veremos en que medida se desarrolla”, porque a estas alturas, “hay tantas cosas que no me parecen normales en la política”... “no veo la relación con la pandemia y derogar la reforma laboral".

