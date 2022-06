Así funciona esto: Costes

Ana Comellas nos habla en una nueva entrega de 'Así funciona esto' de los precios de las cosas y de los tipos de costes que existen en economía. Para poder clasificar los tipo de costes pondremos el ejemplo de un restaurante.

¿Que es un coste fijo?

Los costes fijos son aquellos que vas a tener, con independencia del número de comensales que tengas en el restaurante: alquiler del local, instalaciones en la cocina, mobiliario del salón, menaje, vajilla… incluso el personal mínimo que necesites en cocina y en sala. La buena noticia, es que su importe lo conoces de antemano. La mala, que no hay forma de reducirlo a corto plazo.

¿Y el coste variable?

Es aquel que sí va a depender del volumen de actividad. Cuantas más esferificaciones de mango en tus platos, más mangos tendrás que comprar. Y cuantos más servicios des, cuanto más volumen de negocio tengas, también.

¿Cuál es el coste total?

El coste total de tu actividad será la suma de tu coste fijo más todos los costes variables que hayas tenido en un mes, por ejemplo. Y aquí voy a introducir un concepto no tan conocido: el del coste marginal y las economías de escala. El coste marginal es el coste de producir una unidad adicional de uno de tus platos.

Qué es el coste de oportunidad

¿Recuerdas en el 1, 2, 3, cuando los concursantes tenían tres objetos y dejaban uno de ellos? Pues el que dejaban, representa el coste de oportunidad, porque es el coste, o beneficio, de la opción no elegida. En tu caso, has elegido la tarta de chocolate con esferificaciones de mango y no has elegido la tarta de merengue con esferificaciones de limón. ¿Tendrías más o menos éxito entre tus comensales con el merengue que con el chocolate? ¿es más caro esferificar limones que mangos?

El coste hundido

Es un coste que no recuperaremos porque ya lo hicimos en el pasado, como el coste de la reforma del restaurante, por ejemplo. De cara a tomar una decisión sobre el negocio, elaborar nuevos platos, por ejemplo, no lo vamos a tener en cuenta; porque ya está hecho y no va a determinar nuestras posibilidades de beneficios futuros con los nuevos platos.

¿Cuánto cuesta el cambio climático?

Normalmente cuando pensamos en lo que nos ha costado una cosa, hablamos de su precio. Puede que a ti te haya costado eso, pero ¿cuánto nos ha costado a todos? ¿cuánto le ha costado al mundo?

Quizá para que esa camiseta sólo cueste 10 euros, el productor, para bajar sus costes fijos, se ha llevado la producción a un país donde no haya tanta legislación sobre medio ambiente, o en materia laboral. El coste de producción disminuye, pero el impacto ambiental de esa producción, y el del transporte para traerla, sube, sólo que no lo paga el productor ni el consumidor, sino que lo "pagan" el planeta y la sociedad en su conjunto.

El coste laboral también podría ser más bajo, porque las condiciones laborales fuesen peores ¿y si pagásemos a esos trabajadores prestaciones como las nuestras? Si el coste generado de producir en esas condiciones se calculase como un coste indirecto, se lo podríamos sumar al coste de la camiseta, y quizá su precio no sería de 10 euros.