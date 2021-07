Unión Liberal Cubana sobre Podemos: "Los cubanos mantienen un gran desprecio por los que ayudan a mantener el régimen"

Antonio Guedes miembro de la ejecutiva de la Unión Liberal Cubana tiene claro que lo que se vive en Cuba es el inicio de algo que no va a parar: "Aquí ha comenzado el principio del fin. Esto es un proceso, esto no tiene vuelta atrás. Es una nueva generación."

Se muestra muy crítico con el Gobierno de España: "No me sorprende la tibieza del Gobierno. De Podemos no esperábamos otra cosa, son comunistas. "Que sea el PSOE actual, es que el sanchismo está en manos de Podemos. Una portavoz del gobierno hoy haya tratado evitar hablar de una dictadura es ridículo. Esto a la larga va a pasar factura. Los cubanos mantienen un gran desprecio por los que ayudan a mantener el régimen".

Y para ilustrarlo pone otro ejemplo: "Los empresarios que están invirtiendo en Cuba son considerados como enemigos del pueblo porque están con el regimen"

Ante las protestas, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, ha llamado a sus seguidores a salir a las calles. En ocasiones, según explica Mario, van vestidos de civiles y armados con bates de béisbol para enfrentar a los "contrarrevolucionarios". En mitad de esta tensión, el gobierno cubano se ha inventado toda una retórica que divide a la ciudadanía cubana en "revolucionarios" y "contrarrevolucionarios" para justificar lo que ocurre en Cuba.

Díaz-Canel está recurriendo a los mismos argumentos a los que ya recurrió Fidel Castro en las manifestaciones del 'Maleconazo' que hubo en Cuba en 1994. En su mayoría, los argumentos giran en torno al bloqueo de Estados Unidos y a la amenaza de invasión estadounidense. Además, los dirigentes se resisten a reconocer que una parte de la población cubana reclama una mejora en las condiciones económicas y una apertura política.