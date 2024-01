Todo lo que sabemos sobre la implicación de Rusia en el procés

La ley de amnistía que se vota mañana en el Pleno del Congreso, podría verse afectada por la injerencia extranjera en el procés. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha prorrogado seis meses la investigación del caso Voloh, que estudia el papel que jugó Rusia en España a través del independentismo catalán.

El periodista José Ignacio Torreblanca explica que hay dos razones principales por las que no se puede amnistiar la injerencia de Rusia en Cataluña. La primera es porque "si sólo nos hubiera ocurrido a nosotros ya sería suficiente para entender que lo que hace Rusia, manipulando los espacios informativos y haciendo este tipo de injerencias en la política, es un atentado contra la soberanía nacional". Por otro lado, apunta que este país está "desestabilizando sistemáticamente a todas las democracias desde Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido o Francia" y que si vemos que "somo un mecanismo en esa cadena no podemos extraernos y decir que aquí eso no fue relevante.

"Tenemos la obligación de seguir hasta el final adivinando estos hechos para que no se repitan en otras democracias y para poner coto a Putin y a estas estrategias", hace hincapié Torreblanca.

Por su parte, David Alandete investigó el papel que jugó el humor (en su peor versión) en el procés y cómo el sarcasmo vino a sustituir a los argumentos. Asegura que recibió ataques por estos estudios "hasta el punto" que le tuvo que amparar la Asociación de la Prensa de Madrid. Apunta que las "bromas" que realizó el independentismo catalán durante esos años las copió de los medios rusos. "Cuanto más susceptible es Rusia de anexionarse Crimea y otras parte de Ucrania, más le interesa que la Unión Europea esté llena de independentismo", expone el periodista.

"Se necesita que sean los propios gobiernos los que tomen la iniciativa de respaldar estas investigaciones y actuar por sus propios cauces y entender esto no ya en la lógica judicial sino en una lógica de seguridad nacional y política exterior", reclama.