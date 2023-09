Salvador Samper: "La mayoría de las víctimas en un porcentaje abrumador son mujeres"

Un grupo de madres de Almendralejo (Badajoz) ha denunciado el uso de imágenes de sus hijas menores que han sido distribuidas en redes sociales. En estas fotografías se veía a las jóvenes aparentemente desnudas, aunque se trataba de un montaje hecho con Inteligencia Artificial. Para ello, se utilizaban las caras de menores junto a imágenes de cuerpos desnudos. Su difusión se habría realizado en portales como Onlyfans o páginas pornográficas. Podrían estar afectadas una veintena de chicas.

Salvador Samper es analista e informático forense del Observatorio Español de delitos informáticos y nos explica que es "bastante sencillo" realizar este tipo de montajes. Comenta, que hace poco Rosalía fue víctima también de este tipo de acciones.

Samper añade que el delito no es sólo la difusión de imágenes sin consentimiento, sino también que son bastantes las veces que se toman sin que la víctima lo sepa con dispositivos espías, como bolígrafos, sensores de humos o relojes de mesitas de noche.

Comenta el analista e informático que en muchas ocasiones las víctimas no saben que una imagen suya está en Internet y que hasta que no les informa un tercero no son conscientes. Las imágenes numerosas veces acaban en páginas pornográficas o se difunden en canales de Telegram. Añade que se está llegando incluso a traficar con las fotografías y grabaciones.

Cuenta que desde el Observatorio Español de delitos informáticos llevan más de un año formando al funcionariado sobre cómo abordar estas cuestiones y concienciando a los adolescentes en el instituto.

"La mayoría de las víctimas en un porcentaje abrumador son mujeres", declara el experto. Además, comenta que esto es violencia de género digital.