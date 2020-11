La reacción de los mercados ante la estabilidad institucional en Estados Unidos

Santiago Pérez es editor adjunto del Wall Street Journal para América Latina y nos atiende en La Brújula para contarnos cómo se ha vivido la jornada electoral estadounidense en México. Comenta que "la impopularidad de Trump a nivel nacional. Más allá de cualquier diferencia de ingreso o de posición ideológica, ha sido muy impopular en México."

Por otro lado, Santiago Pérez analiza cómo han reaccionado los mercados bursátiles a los resultados electorales de Estados Unidos. Afirma que "pese a la lentitud en el conteo no ha habido ningún elemento de disrupción que haya cuestionado la legitimidad de voto. No ha habido ningún incidente a destacar ni actos de violencia". Y añade que "la reacción de los mercados no ha sido densa, con lo cual se podría ver que hay una apuesta por la estabilidad".

También comenta el papel que jugará Estados Unidos en el comercio a nivel internacional. Santiago Pérez se refiere a la lucha económica con China y los aranceles que se estaban imponiendo a nivel europeo. Respecto a Cuba y Venezuela, si gana Biden podrá haber una línea continuista de lo que ya hizo Barack Obama.