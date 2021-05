¿Por qué la patronal de las plataformas digitales está en contra de la 'Ley rider'?

César Tello, director de la Asociación Española de la Economía Digital y de la Patronal de Plataformas digitales, asegura en La Brújula que la nueva 'ley de Riders' perjudica al sector porque "genera una inseguridad jurídica al conocer los algoritmos, conoce un secreto comercial y parte del secreto de las empresas". En segundo lugar, concreta: "genera una incertidumbre jurídica para muchos modelos de negocio que operan o pretenden operar en España".

"Los algoritmos son propiedad de las empresas, pero juegan en beneficio del usuario, de las empresas y del trabajador para que sean lo más eficientes posibles", reflexiona Tello al respecto de este punto.

Además, los trabajadores de las plataformas tendrán que ser asalariados y no autónomos: "Nosotros no defendemos un modelo laboral de una forma o de otra, lo que creemos es que la economía digital está trayendo un modelo de negocio a nivel mundial". Critica que se haya aprobado mediante un real decreto y que "no haya habido más debate y se haya hecho una ley".