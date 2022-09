¿En qué ayuda la visita del comisario Reynders a la renovación del CGPJ?

El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha trasladado este jueves al Gobierno, al PP, a los diputados y a dos asociaciones de jueces que se debe acometer con urgencia la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e "inmediatamente después" cambiar el modelo de elección de sus miembros. Jorge Fernández Vaquero portavoz Asociación jueces Francisco De Vitoria se ha reunido con el y nos explica en qué puede ayudar su visita a España.

"Puede ayudar a clarificar las cosas y evitar desinformaciones. Algunas vienen de parte del Gobierno. El comisario ha dejado claro que sí es una recomendación la reforma del sistema para elegir a los vocales. Ha dejado claro que es prioritario renovar el sistema y que después se puede iniciar la reforma. Su visita ha servido para desintoxicar", señala.

El gran problema lo sigue viendo en la falta de entendimiento entre PSOE y PP: "Hay una falta de confianza tremenda entre los dos partidos. El Gobierno sigue negándose a la reforma. El Gobierno defiende que no se puede supeditar la renovación a esa reforma que puede ser posterior. Cada uno tira hacia un lado distinto"

Para Jorge, lo más grave es la pérdida de confianza de los ciudadanos en el organismo: "La justicia tiene muchos problemas y me encantaría no hablar de esto. El CGPDJ existe para ser un cortafuegos entre la parte política del estado y la justicia. La justicia no puede funcionar con criterios políticos. Es esencial que el Consejo cumpla su función. Si el Consejo entra a formar parte del juego político, no solo no cumple su función, sino que hace que los ciudadanos tengan desconfianza en el sistema judicial".

"La misma recomendación que se le ha hecho a España se ha hecho a otros estados miembros de la UE y se está solucionando. Y aquí somos incapaces siquiera de empezar a hablar", finaliza.