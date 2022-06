El PSOE ve un "cambio de tono" con Feijóo, pero no un "cambio de fondo" respecto a Casado

LEER MÁS Sánchez exige al PP una oposición "útil" y Feijóo urge al presidente que se preocupe por la inflación y las familias

Eva Granados, portavoz del PSOE en el Senado, contesta a las preguntas de Juan Ramón Lucas en 'La brújula' después de vivir el primer cara a cara político entre el presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo.

Para la senadora socialista el tono de Feijóo es diferente, pero no ve un "cambio en el fondo" y explica que "no hay ningún hecho que diga que ha cambiado las políticas de Pablo Casado.

Pedro Sánchez ha pedido a Feijóo en el Senado que haga una oposición útil y eso es lo que espera Eva Granados del líder del Partido Popular. Argumenta que "lo que se espera del mayor partido de la oposición es que arrime el hombro según está la situación en toda Europa".

Sobre el encuentro que han mantenido Sánchez y Feijóo en el pleno del Senado, Eva Granados cree que el líder de lo populares "ha perdido la oportunidad de hacer ese cambio que los españoles están esperando".

Por último, se ha referido a las elecciones andaluzas y cómo puede afectar los pactos a nivel nacional en las votaciones del próximo 19 de junio. Eva Granados no hace referencia a los acuerdos del Gobierno con formaciones con EH Bildu o ERC porque asegura que "allí no se presentan". Para Granados "las políticas y alianzas que estamos viendo son las que hace el PP metiendo en el los Gobiernos autonómicos a Vox y adelantando elecciones en regiones donde no fue la lista más votada".