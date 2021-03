Psicología con María Jesús Álava Reyes: Cómo disfrutar de estas atípicas vacaciones de Semana Santa

Serán unas extrañas vacaciones de Semana Santa. Un fecha señalada por mucho y que para la psicóloga María Jesús Álava Reyes es vital: "Son las más necesarias de las vacaciones cortas. En esta etapa del año nuestras defensas físicas son más bajas y eso repercute en nuestro nivel emocional. Muchas personas llegan más agotadas a estas vacaciones que a las del verano"

"Es estos momentos se hace dura la pandemia porque en el día a día hay más sensación de normalidad. De repente en estas vacaciones nos devuelven a una realidad que está enmascarada y no tenemos la opción de viajar, es como una bofetada que nos indica que no sabemos cuándo va a terminar", señala la psicóloga que opina que por eso es importante tener una actitud positiva para poder disfrutar de estas vacaciones: "Tenemos que poner en ON nuestras emociones positivas. Se trata de poner la mente a nuestro favor y para ello tenemos que tutelar nuestro pensamiento. Nos tenemos que olvidar de los condicionales estilo tendríamos que poder viajar, si ya estuviéramos vacunados... Evitar esos pensamientos de siempre lo mismo, esto es insalvable, no lo vamos a pasar bien, y no confundir los deseos con las necesidades".

Como propuesta Álava Reyes sugiere hacer turismos en nuestra zona, que muchas veces lo más cercano lo miramos desde la rutina y no cómo algo de interés: "Conviene tener un espíritu de vacaciones, por ejemplo imaginar que somos guías turísticos en nuestra ciudad y programar una actividad para que disfrute el grupo".